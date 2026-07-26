Su Rai1 la trasmissione L’Eredità Summer totalizza 1.942.000 spettatori, registrando uno share del 15,2% nella fascia oraria compresa tra le 20:44 e le 21:42. Passando a Canale5, dopo il segmento iniziale Gira La Ruota della Fortuna andato in onda dalle 20:40 alle 20:50 con 2.849.000 spettatori e il 22,6%, il programma principale La Ruota della Fortuna arriva a coinvolgere 3.489.000 spettatori e il 27,3% dalle 20:53 alle 21:47. Spostandosi su Rai2, l’approfondimento di TG2 Post è visto da 510.000 spettatori, ottenendo il 4%. Per quanto riguarda Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine riesce a incollare davanti al video 747.000 spettatori, segnando il 5,9%. L’offerta televisiva di Rai3 con Sapiens Files è scelta invece da 392.000 spettatori, corrispondenti al 3,1%. Proseguendo con la rassegna, su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 720.000 spettatori con il 5,8% nella prima parte e 683.000 spettatori con il 5,3% nella seconda parte. Su La7, la trasmissione In Onda registra un seguito di 811.000 spettatori pari al 6,4%. Chiudono il quadro Tv8, dove 4 Ristoranti arriva a 304.000 spettatori siglando il 2,4%, e il Nove, rete sulla quale Cash or Trash – Chi Offre di Più? ottiene l’attenzione di 297.000 spettatori con il 2,3%.