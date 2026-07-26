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Ascolti tv sabato 25 luglio: Festival del Circo di Montecarlo, Svanita nel nulla, Ciao Darwin
Ascolti tv sabato 25 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 25 luglio2026? Su Rai 1 è andato in onda Festival del Circo di Montecarlo. Su Rai 2 Svanita nel nulla. Su Rete 4 La Promessa. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Italia 1 Il mondo perduto: Jurassic Park. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 25 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv sabato 25 luglio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Nella serata televisiva, la replica del Festival del Circo di Montecarlo trasmessa su Rai1 intrattiene 1.324.000 spettatori, registrando uno share del 13,1% nella fascia oraria compresa tra le 21:51 e le 00:15. Passando a Canale5, Ciao Darwin in replica tiene incollati davanti al video 1.515.000 spettatori dalle 21:54 alle 1:06, ottenendo il 17,4%. Spostandosi su Rai2, Svanita nel nulla si conferma la scelta di 989.000 spettatori, pari all’8,3%. Proseguendo la panoramica degli ascolti, su Italia1 Il mondo perduto – Jurassic Park raduna un pubblico di 580.000 spettatori, segnando il 5,1%. L’offerta di Rai3 con Memorie di Adriano raggiunge invece 212.000 individui e l’1,8%, mentre su Rete4 La Promessa totalizza 849.000 spettatori, arrivando al 7,7%. Su La7, la messa in onda de Il primo cavaliere conquista 426.000 spettatori con il 3,9%. Chiudono la rassegna Tv8, dove Kiss Kiss Way sigla 235.000 spettatori con il 2,3%, e il Nove, canale sul quale la partita amichevole Standard Liegi-Juventus cattura l’attenzione di 207.000 persone, registrando l’1,8%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 la trasmissione L’Eredità Summer totalizza 1.942.000 spettatori, registrando uno share del 15,2% nella fascia oraria compresa tra le 20:44 e le 21:42. Passando a Canale5, dopo il segmento iniziale Gira La Ruota della Fortuna andato in onda dalle 20:40 alle 20:50 con 2.849.000 spettatori e il 22,6%, il programma principale La Ruota della Fortuna arriva a coinvolgere 3.489.000 spettatori e il 27,3% dalle 20:53 alle 21:47. Spostandosi su Rai2, l’approfondimento di TG2 Post è visto da 510.000 spettatori, ottenendo il 4%. Per quanto riguarda Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine riesce a incollare davanti al video 747.000 spettatori, segnando il 5,9%. L’offerta televisiva di Rai3 con Sapiens Files è scelta invece da 392.000 spettatori, corrispondenti al 3,1%. Proseguendo con la rassegna, su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 720.000 spettatori con il 5,8% nella prima parte e 683.000 spettatori con il 5,3% nella seconda parte. Su La7, la trasmissione In Onda registra un seguito di 811.000 spettatori pari al 6,4%. Chiudono il quadro Tv8, dove 4 Ristoranti arriva a 304.000 spettatori siglando il 2,4%, e il Nove, rete sulla quale Cash or Trash – Chi Offre di Più? ottiene l’attenzione di 297.000 spettatori con il 2,3%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.718.000 spettatori pari al 19%, mentre Reazione a Catena registra 2.419.000 spettatori pari al 22,7%. Spostandosi su Canale5, The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.330.000 spettatori con il 16%, mentre The Wall coinvolge 1.713.000 spettatori totalizzando il 17,4%. Per quanto riguarda Rai2, dopo TGSport Sera visto da 278.000 persone con il 3,5%, Squadra Speciale Cobra 11 sigla 230.000 spettatori con il 2,8%, mentre Blue Bloods registra 366.000 spettatori pari al 3,8% nel primo episodio e 522.000 spettatori, corrispondenti al 4,5%, nel secondo episodio. Passando a Italia1, Studio Aperto Mag ottiene 300.000 spettatori con il 3,2% e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 323.000 spettatori con il 2,8%. L’offerta televisiva di Rai3 vede l’appuntamento con i TGR informare 1.448.000 spettatori pari al 13,3%, mentre Blob segna 479.000 spettatori pari al 3,9%. Su Rete4, La Promessa interessa un pubblico di 705.000 spettatori con il 6%. Proseguendo, su La7 Il presidio – Scena di un crimine totalizza 127.000 spettatori con l’1,4%. Chiudono la rassegna Tv8, dove le prove di Formula 1 registrano 579.000 spettatori con il 6,6%, e il Nove, rete sulla quale Little Big Italy raggiunge 228.000 spettatori e il 2,1%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.