Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 26 luglio

Questa sera, domenica 26 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 26 luglio.

Anticipazioni

Lo speciale, in replica, dal titolo “Il Verdetto”, è condotto da Nina Palmieri e scritto da Alessia Rafanelli. Lo spin-off de “Le Iene” ripercorre alcune delle principali storie di cronaca italiana degli ultimi anni, ricostruendone lo sviluppo attraverso una narrazione ordinata e cronologica dei fatti. In questa puntata verranno analizzate tre vicende che hanno profondamente colpito l’opinione pubblica per la loro ferocia e il forte impatto mediatico: il delitto di Villa Pamphili (ore 21.15), avvenuto a Roma nel 2025, che si concentra sul complesso iter giudiziario e sul processo a carico di Rexal Ford. L’omicidio di Avetrana (ore 21.50) e la tragica scomparsa della quindicenne Sarah Scazzi, un giallo familiare risolto tra colpi di scena, confessioni ritrattate e una verità processuale che ha portato alla condanna all’ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano. La strage del Circeo (ore 23.45), dove Donatella Colasanti e Rosaria Lopez furono vittima di inaudite violenze da parte di un gruppo di giovani della “Roma bene”.

Proprio in merito ai fatti del Circeo, “Le Iene presentano: Il Verdetto” propone un contenuto esclusivo: le risposte alle lettere inviate dalla redazione ad Angelo Izzo, uno dei colpevoli del massacro. Ad analizzare i dettagli dei casi e le dinamiche processuali, interverrà inoltre il giornalista Stefano Nazzi, tra le voci più autorevoli nel racconto della cronaca nera in Italia.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, 26 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.