Compagni di scuola: tutto quello che c’è da sapere sul film di Verdone su Rete 4
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Compagni di scuola è il film in onda questa sera, 26 luglio 2026, alle ore 21.30 su Rete 4. Si tratta di un grande classico del cinema italiano diretto e interpretato da Carlo Verdone nel 1988 su un soggetto scritto da lui stesso insieme a Piero De Bernardi, Leonardo Benvenuti e Rossella Contessi. Vediamo insieme la trama e il cast.
Trama
A quindici anni dalla licenza liceale un gruppo di ex studenti della stessa classe si trova nuovamente insieme. L’occasione è ghiotta per fare un bilancio del passato, con qualche voce in attivo, parecchi rimpianti, alcuni fallimenti clamorosi. La classe naturalmente è assai eterogenea e davvero c’è di tutto: dal politicante vecchia Repubblica, tutto maneggi e auto con tanto di autista, alla “divorzianda” che senza nostalgie è disposta ad abbandonare la ricca casa del suo partner. Nella compagnia c’è anche il professorino tutto inibizioni e complessi. In realtà è proprio quest’ultimo (Verdone) ad aver mantenuto, pur fra tante contraddizioni, una propria coerenza.
Compagni di scuola: cast
Qual è il cast di Compagni di scuola, diretto e interpretato da Carlo Verdone? Un cast corale composto tra gli altri da Nancy Brilli, Christian De Sica, Massimo Ghini ed Eleonora Giorgi. Vediamo insieme il cast completo.
- Carlo Verdone: Piero Ruffolo
- Nancy Brilli: Federica Polidori
- Christian De Sica: Bruno Ciardulli
- Angelo Bernabucci: Walter Finocchiaro
- Massimo Ghini: Mauro Valenzani
- Eleonora Giorgi: Valeria Donati
- Athina Cenci: Maria Rita Amoroso
- Natasha Hovey: Cristina
- Maurizio Ferrini: Armando Lepore
- Alessandro Benvenuti: Lino Santolamazza
- Fabio Traversa: Piermaria Fabris
- Luigi Petrucci: Ottavio Postiglione
- Piero Natoli: Luca Guglielmi
- Luisa Maneri: Gloria Montanari
- Isa Gallinelli: Jolanda Scarpellini
- Giusi Cataldo: Margherita Serafini
- Gianluca Favilla: il marito di Margherita
- Giovanni Vettorazzo: Francesco Toscani
- Carmela Vincenti: Gioia Savastano
- Silvio Vannucci: Giulio Attenni
- Gianni Musy: il suocero di Piero
- Serena Bennato: Cinzia, moglie di Piero
- Francesco Salvadori: Marco Ruffolo, figlio di Piero
- Tony Brennero: Ennio
- Antonio Salvemini: il maggiordomo
- Tony Brennero: l’autista di Valenzani
Streaming e tv
Dove vedere Compagni di scuola in tv e streaming? Appuntamento su Rete 4 questa sera, 26 luglio 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.