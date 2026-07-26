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Compagni di scuola: tutto quello che c’è da sapere sul film di Verdone su Rete 4

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AGF
di Antonio Scali
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Compagni di scuola: trama, cast, attori, film Carlo Verdone, streaming, Rete 4

Compagni di scuola è il film in onda questa sera, 26 luglio 2026, alle ore 21.30 su Rete 4. Si tratta di un grande classico del cinema italiano diretto e interpretato da Carlo Verdone nel 1988 su un soggetto scritto da lui stesso insieme a Piero De Bernardi, Leonardo Benvenuti e Rossella Contessi. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

A quindici anni dalla licenza liceale un gruppo di ex studenti della stessa classe si trova nuovamente insieme. L’occasione è ghiotta per fare un bilancio del passato, con qualche voce in attivo, parecchi rimpianti, alcuni fallimenti clamorosi. La classe naturalmente è assai eterogenea e davvero c’è di tutto: dal politicante vecchia Repubblica, tutto maneggi e auto con tanto di autista, alla “divorzianda” che senza nostalgie è disposta ad abbandonare la ricca casa del suo partner. Nella compagnia c’è anche il professorino tutto inibizioni e complessi. In realtà è proprio quest’ultimo (Verdone) ad aver mantenuto, pur fra tante contraddizioni, una propria coerenza.

Compagni di scuola: cast

Qual è il cast di Compagni di scuola, diretto e interpretato da Carlo Verdone? Un cast corale composto tra gli altri da Nancy Brilli, Christian De Sica, Massimo Ghini ed Eleonora Giorgi. Vediamo insieme il cast completo.

  • Carlo Verdone: Piero Ruffolo
  • Nancy Brilli: Federica Polidori
  • Christian De Sica: Bruno Ciardulli
  • Angelo Bernabucci: Walter Finocchiaro
  • Massimo Ghini: Mauro Valenzani
  • Eleonora Giorgi: Valeria Donati
  • Athina Cenci: Maria Rita Amoroso
  • Natasha Hovey: Cristina
  • Maurizio Ferrini: Armando Lepore
  • Alessandro Benvenuti: Lino Santolamazza
  • Fabio Traversa: Piermaria Fabris
  • Luigi Petrucci: Ottavio Postiglione
  • Piero Natoli: Luca Guglielmi
  • Luisa Maneri: Gloria Montanari
  • Isa Gallinelli: Jolanda Scarpellini
  • Giusi Cataldo: Margherita Serafini
  • Gianluca Favilla: il marito di Margherita
  • Giovanni Vettorazzo: Francesco Toscani
  • Carmela Vincenti: Gioia Savastano
  • Silvio Vannucci: Giulio Attenni
  • Gianni Musy: il suocero di Piero
  • Serena Bennato: Cinzia, moglie di Piero
  • Francesco Salvadori: Marco Ruffolo, figlio di Piero
  • Tony Brennero: Ennio
  • Antonio Salvemini: il maggiordomo
  • Tony Brennero: l’autista di Valenzani

Streaming e tv

Dove vedere Compagni di scuola in tv e streaming? Appuntamento su Rete 4 questa sera, 26 luglio 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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