Compagni di scuola: trama, cast, attori, film Carlo Verdone, streaming, Rete 4

Compagni di scuola è il film in onda questa sera, 26 luglio 2026, alle ore 21.30 su Rete 4. Si tratta di un grande classico del cinema italiano diretto e interpretato da Carlo Verdone nel 1988 su un soggetto scritto da lui stesso insieme a Piero De Bernardi, Leonardo Benvenuti e Rossella Contessi. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

A quindici anni dalla licenza liceale un gruppo di ex studenti della stessa classe si trova nuovamente insieme. L’occasione è ghiotta per fare un bilancio del passato, con qualche voce in attivo, parecchi rimpianti, alcuni fallimenti clamorosi. La classe naturalmente è assai eterogenea e davvero c’è di tutto: dal politicante vecchia Repubblica, tutto maneggi e auto con tanto di autista, alla “divorzianda” che senza nostalgie è disposta ad abbandonare la ricca casa del suo partner. Nella compagnia c’è anche il professorino tutto inibizioni e complessi. In realtà è proprio quest’ultimo (Verdone) ad aver mantenuto, pur fra tante contraddizioni, una propria coerenza.

Compagni di scuola: cast

Qual è il cast di Compagni di scuola, diretto e interpretato da Carlo Verdone? Un cast corale composto tra gli altri da Nancy Brilli, Christian De Sica, Massimo Ghini ed Eleonora Giorgi. Vediamo insieme il cast completo.

Carlo Verdone: Piero Ruffolo

Nancy Brilli: Federica Polidori

Christian De Sica: Bruno Ciardulli

Angelo Bernabucci: Walter Finocchiaro

Massimo Ghini: Mauro Valenzani

Eleonora Giorgi: Valeria Donati

Athina Cenci: Maria Rita Amoroso

Natasha Hovey: Cristina

Maurizio Ferrini: Armando Lepore

Alessandro Benvenuti: Lino Santolamazza

Fabio Traversa: Piermaria Fabris

Luigi Petrucci: Ottavio Postiglione

Piero Natoli: Luca Guglielmi

Luisa Maneri: Gloria Montanari

Isa Gallinelli: Jolanda Scarpellini

Giusi Cataldo: Margherita Serafini

Gianluca Favilla: il marito di Margherita

Giovanni Vettorazzo: Francesco Toscani

Carmela Vincenti: Gioia Savastano

Silvio Vannucci: Giulio Attenni

Gianni Musy: il suocero di Piero

Serena Bennato: Cinzia, moglie di Piero

Francesco Salvadori: Marco Ruffolo, figlio di Piero

Tony Brennero: Ennio

Antonio Salvemini: il maggiordomo

Tony Brennero: l’autista di Valenzani

Streaming e tv

Dove vedere Compagni di scuola in tv e streaming? Appuntamento su Rete 4 questa sera, 26 luglio 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.