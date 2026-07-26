Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, domenica 26 luglio 2026, alle ore 21:20 su Rai 1 va in onda Noos – L’avventura della conoscenza, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza condotta da Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il viaggio di Alberto Angela prende il via esplorando il legame tra forma fisica e salute generale, affiancato dall’endocrinologa Anna Maria Colao. Insieme approfondiscono il tema dell’obesità, inquadrandola come una patologia cronica da curare tramite un percorso medico che spazia dall’alimentazione ai farmaci, fino ad arrivare alla chirurgia. Lo sguardo si sposta poi verso le stelle grazie al collegamento da Houston con l’astronauta Luca Parmitano: l’intervista diventa l’occasione per fare il punto sulle imminenti sfide dell’esplorazione spaziale, sulle tecnologie del programma Artemis e sulle future missioni destinate a riportare l’uomo sulla Luna.

Tornando sulla Terra, l’innovazione diventa protagonista con l’astrofisico Luca Perri, che illustra le dinamiche delle auto a guida autonoma. Questo spunto apre le porte a un’analisi più profonda sull’intelligenza artificiale e sulle sue imminenti ricadute sulla società, guidata dalle riflessioni del filosofo Luciano Floridi. La narrazione tocca successivamente molteplici discipline, passando dalla geopolitica, con Dario Fabbri impegnato a decifrare gli attuali equilibri internazionali, alla fisica, con Giuliana Galati che svela come la ricerca sia incredibilmente riuscita a trasmutare il piombo in oro. Si viaggia ancora una volta nel cosmo con Edwige Pezzulli, alla scoperta dei vulcani che popolano il Sistema Solare, per poi esplorare la natura umana con Emmanuele Jannini, che analizza nel dettaglio i meccanismi fisiologici e psicologici delle varie fasi della sessualità.

Il racconto assume tinte più cupe quando Carlo Lucarelli ricostruisce la macabra vicenda del serial killer John Wayne Gacy, passato alla storia come il “clown assassino”. Subito dopo, Massimo Polidoro mette in guardia il pubblico smascherando le leve psicologiche sfruttate nelle truffe telefoniche e su WhatsApp. Spazio anche alla chimica applicata alla vita quotidiana con Dario Bressanini, che spiega i segreti e le proprietà dell’olio per ottenere una frittura ottimale. Nella parte conclusiva, la puntata compie un salto indietro nel tempo lungo la Jurassic Coast britannica per osservare i colossali rettili marini dell’era giurassica, guidati dal paleontologo Alfio Alessandro Chiarenza. Il percorso si chiude con un focus sulle ultime frontiere mediche per la ricostruzione della pelle nei grandi ustionati e, infine, in ambito aeronautico, mostrando le spettacolari e complesse operazioni del D-check, il rigoroso smontaggio periodico a cui vengono sottoposti gli aerei per garantirne la totale sicurezza.

Streaming e tv

Dove vedere Noos – L’avventura della conoscenza in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21:30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.