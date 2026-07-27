Ascolti tv domenica 26 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 26 luglio2026? Su Rai 1 è andato in onda Noos. Su Rai 2 Juventus Primo amore. Su Rai 3 Che ci faccio qui. Su Rete 4 Le grandi domande di Freedom. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Le Iene presentano: il verdetto. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 26 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.