Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)

Questa sera, lunedì 27 luglio 2026, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella notte di Capodanno del 1991 viene commesso un delitto proprio nell’albergo dove alloggia Montalbano. Oltre a questo, il commissario deve anche rimediare al non aver fatto gli auguri al padre. Sul lavoro conosce intanto il medico legale Pasquano, con cui non riesce ad entrare in confidenza. Nel corso delle indagini sull’omicidio, Montalbano entra in contatto con Pasquale Cirrinciò, un piccolo criminale che è stato sorpreso a rubare in una casa sulla spiaggia di Marinella, proprio l’abitazione che il commissario ha adocchiato da tempo, e dove sogna di andare a vivere; la casa non è abitata, e Salvo riesce ad affittarla. Adelina, la madre di Cirrinciò, l’aiuta nelle faccende domestiche. Quando però la fidanzata Mery incomincia a voler fare progetti a lungo termine nella nuova casa, Salvo si tira indietro nonostante le voglia molto bene e, a quel punto, lei lo lascia.

Il giovane Montalbano: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de Il giovane Montalbano, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti: Katia Greco (Mery), Gioia Spaziani (Rosina Leotta), Alessandra Mortelliti (Milena), Zoe Tavarelli (Giulia), Alessandra Costanzo (Adelina), Tony Palazzo (Gaspare Arnone), Aurora Quattrocchi (Maestra Elena Di Vincenzo), Lucia Guzzardi (Ciccina Adorno), Franco Sciacca (Don Luigi Barbera), Clelia Piscitello (Teresa Sgró), Ketty Di Porto (Cristina Ferlito).

Streaming e tv

Dove vedere la seconda puntata de Il giovane Montalbano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 27 luglio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.