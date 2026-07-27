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I predoni: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
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I predoni: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 27 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda I predoni (Marauders), film del 2016 diretto da Steven C. Miller con protagonisti Christopher Meloni, Bruce Willis e Dave Bautista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo che una banca di Cincinnati viene colpita da una brutale rapina per mano di un drappello di uomini ben addestrato, tutti i sospetti cadono sul proprietario Jeffrey Hubert. Il detective Montgomery ha da poco appagato la sua sete di vendetta nei confronti dell’assassino della moglie, quando gli viene affidato il caso delle rapine in banca che lo fa sprofondare nuovamente nel baratro infernale della violenza, infatti ogni rapina termina sempre con l’esecuzione di uno degli ostaggi. Mentre il gruppo di rapinatori continua a colpire mortalmente, diventa subito chiaro che c’è in gioco una cospirazione più grande dovuta forse ad un vecchio debito che qualcuno è venuto a riscattare.

I predoni: il cast

Abbiamo visto la trama de I predoni, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Christopher Meloni: Jonathan Montgomery
  • Bruce Willis: Jeffrey Hubert
  • Dave Bautista: agente Stockwell
  • Adrian Grenier: agente speciale Wells
  • Lydia Hull: agente Chase
  • Texas Battle: TJ Jackson
  • Johnathon Schaech: detective Mims
  • Tyler Olson: Derohan
  • Christopher Rob Bowen: Teegan
  • Richie Chance: Dagley
  • Chris Hill: James Jackson
  • Danny Abeckaser: Antonio Leon
  • Alyshia Ochse: Jill
  • Tara Holt: Vanessa Adler
  • Carolyn Alise: Martha
  • Jesse Pruett: Carl Bartender

Streaming e tv

Dove vedere I predoni in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 27 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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