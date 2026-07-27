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Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 luglio 2026

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di Antonio Scali
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Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 luglio 2026

Questa sera, lunedì 27 luglio 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 27 luglio 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, un’intervista al Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Nel corso della serata, spazio anche al tema della sicurezza, con il racconto degli scontri avvenuti nell’ultima settimana tra le forze dell’ordine e manifestanti violenti e un approfondimento sulla proposta di legge del Governo per il contrasto alla criminalità minorile. Infine, una pagina dedicata agli ultimi sviluppi nel giallo di Garlasco.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, lunedì 27 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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