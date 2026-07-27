Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 27 luglio 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 27 luglio 2026.

Anticipazioni e ospiti

La morte di Fakir a Bologna, gli sviluppi dei casi Roggero e Lavitola e le nuove norme contro le baby gang saranno al centro della settima puntata di “Filorosso”. Antonino Monteleone, con Adele Grossi, analizzerà i principali fatti della settimana. Sul tema della giustizia e della sicurezza interverranno il leader di Azione Carlo Calenda, l’editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito e il direttore de “Il Giornale” Tommaso Cerno. La trasmissione tornerà anche sul caso di Fakir, l’uomo morto a Bologna dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Ospiti in studio saranno l’eurodeputato del Partito Democratico Dario Nardella e l’avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. In collegamento Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, e Marta Collot di Potere al Popolo. Spazio anche ai temi del clima e dell’ambiente con l’astronauta Luca Parmitano. La puntata approfondirà inoltre gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Interverranno, tra gli altri, le giornaliste Rita Cavallaro e Ilenia Petracalvina, gli avvocati Antonio De Rensis e Liborio Cataliotti, il biologo Luciano Garofano, il criminologo Simone Borile e la content creator Francesca Bugamelli.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 27 luglio 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.