Temptation Island (Estate 2026): coppie, tentatori, tentatrici, fidanzati, fidanzate, location, villaggio, quante puntate e streaming

Dal 24 giugno 2026 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la nuova edizione del docu-reality “Temptation Island”. Il racconto delle appassionanti vicende sentimentali è affidato come sempre a Filippo Bisciglia, il programma è a cura di Raffaella Mennoia, prodotto per Mediaset da Fascino P.g.t. Torna il viaggio nei sentimenti che appassiona milioni di italiani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Coppie e come funziona

Quali sono le coppie di Temptation Island (Estate 2026)? A questa edizione partecipano:

Gabriele e Sara stanno insieme da sei anni e mezzo ed è lui ad aver scritto al programma, convinto che la fidanzata possa averlo tradito dopo aver scoperto alcune chat sospette.

stanno insieme da sei anni e mezzo ed è lui ad aver scritto al programma, convinto che la fidanzata possa averlo tradito dopo aver scoperto alcune chat sospette. Francesca e Danilo arrivano con una ferita già aperta: lei sostiene di essere stata contattata da una ragazza che le avrebbe mostrato prove di conversazioni del fidanzato su una app di incontri. Danilo si è difeso sostenendo che gli screenshot fossero stati falsificati, tirando in ballo persino l’intelligenza artificiale. Francesca non lo ha lasciato, ma ammette di controllare ossessivamente i suoi profili social, ricordando a memoria nome e cognome di ognuno dei suoi 493 seguiti su Instagram.

arrivano con una ferita già aperta: lei sostiene di essere stata contattata da una ragazza che le avrebbe mostrato prove di conversazioni del fidanzato su una app di incontri. Danilo si è difeso sostenendo che gli screenshot fossero stati falsificati, tirando in ballo persino l’intelligenza artificiale. Francesca non lo ha lasciato, ma ammette di controllare ossessivamente i suoi profili social, ricordando a memoria nome e cognome di ognuno dei suoi 493 seguiti su Instagram. Sabrina e Giovanni sono insieme da sei anni: è lui ad avere dei dubbi, convinto che l’intimità si sia raffreddata e che lei gli abbia più volte chiesto delle pause. Dal canto suo, Sabrina rivela nel video di presentazione di aver avuto delle “distrazioni” nell’ultimo anno e di non sapere se voglia un uomo come Giovanni al suo fianco.

sono insieme da sei anni: è lui ad avere dei dubbi, convinto che l’intimità si sia raffreddata e che lei gli abbia più volte chiesto delle pause. Dal canto suo, Sabrina rivela nel video di presentazione di aver avuto delle “distrazioni” nell’ultimo anno e di non sapere se voglia un uomo come Giovanni al suo fianco. Cristian e Soraya , coppia romana, stanno insieme da un anno e otto mesi. Lavorano insieme nella ditta del padre di lei, ed è Soraya a scrivere alla redazione lamentando un drastico raffreddamento del sentimento. Secondo la ragazza, Cristian non condivide le sue passioni, dice di non avere mai disponibilità economica per uscire – preferendo le sagre di paese – ma trova poi il denaro per comprare “oggetti bizzarri”, come una maschera di Spider-Man meccanica capace di cambiare espressione.

, coppia romana, stanno insieme da un anno e otto mesi. Lavorano insieme nella ditta del padre di lei, ed è Soraya a scrivere alla redazione lamentando un drastico raffreddamento del sentimento. Secondo la ragazza, Cristian non condivide le sue passioni, dice di non avere mai disponibilità economica per uscire – preferendo le sagre di paese – ma trova poi il denaro per comprare “oggetti bizzarri”, come una maschera di Spider-Man meccanica capace di cambiare espressione. Bernadette e Diamante rappresentano la coppia più longeva del cast con ben 16 anni di relazione alle spalle. Bernadette ha deciso di partecipare per porre un ultimatum definitivo al compagno: da tempo gli chiede il matrimonio ricevendo solo continui e immotivati rifiuti. Se dal villaggio non uscirà una proposta di nozze, per lei la storia si chiuderà per sempre.

rappresentano la coppia più longeva del cast con ben 16 anni di relazione alle spalle. Bernadette ha deciso di partecipare per porre un ultimatum definitivo al compagno: da tempo gli chiede il matrimonio ricevendo solo continui e immotivati rifiuti. Se dal villaggio non uscirà una proposta di nozze, per lei la storia si chiuderà per sempre. Iris e Andrea , fidanzati da tre anni, entrano nel resort dopo che lei ha scoperto sul telefono del compagno alcune chat con altre ragazze contenenti scambi di foto intime decisamente esplicite. Andrea rigetta le accuse di tradimento, giustificando la presenza di quei messaggi come una reazione al carattere «insopportabile» della fidanzata.

, fidanzati da tre anni, entrano nel resort dopo che lei ha scoperto sul telefono del compagno alcune chat con altre ragazze contenenti scambi di foto intime decisamente esplicite. Andrea rigetta le accuse di tradimento, giustificando la presenza di quei messaggi come una reazione al carattere «insopportabile» della fidanzata. Alessandra e Rosario, insieme da sei anni, sono l’ultima coppia di Temptation Island. È Alessandra a scrivere al programma dopo aver scoperto che Rosario, per lungo tempo, ha portato avanti due relazioni parallele: una con lei a Milano e un’altra a Napoli. Nonostante Alessandra abbia lasciato lavoro e amicizie per seguirlo in Campania nel tentativo di ricominciare, oggi vuole capire se ha fatto la scelta giusta o se la fiducia è ormai irrecuperabile.

Le coppie mettono alla prova il loro amore separandosi per 21 giorni in due villaggi differenti: quello delle fidanzate e quello dei fidanzati che, accompagnati da 26 single (13 uomini e 13 donne) instaurano con loro fin da subito rapporti di amicizia e confidenza. In questo clima di spensieratezza ed allegria vivono la quotidianità che gli permette più facilmente di aprirsi e riflettere sulle situazioni e le emozioni che stanno vivendo.

“Riuscirò a capire se lui/lei è la persona giusta per la mia felicita?” ”la vita di coppia è la vita che voglio? queste sono solo alcune delle domande che sovvengono più frequentemente ai protagonisti. Il momento della verità si svela al falò, luogo simbolo del docu-reality, dove, Filippo Bisciglia con rispetto ed empatia dice la fatidica frase “ho un video per te” e consegna al destinatario/a immagini inedite che possono rafforzare o compromettere i sentimenti. Solo dopo aver trascorso le tre settimane separati le coppie tirano le somme del proprio percorso decidendo il destino della propria relazione. A meno che non decidano di interrompere prima il percorso chiedendo un falò di confronto anticipato.

Tentatori e tentatrici

Ma chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island (Estate 2026)? Anche quest’anno, ad accompagnare il cammino delle coppie nel villaggio che ospita il programma ci sarà una schiera di tentatori pronti a far tentennare le fidanzate. In totale saranno 13 tentatori e altrettante tentatrici, tra cui alcuni vip già visti in passato in televisione. Per ora sono stati annunciati i nomi di alcuni tentatori di questa edizione. Si tratta di:

– Andrea Turino;

– Danilo Mileto, ex concorrente di The Couple – Una vittoria per due, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5

– Dimitri (non è noto per ora il cognome);

– Enrico Molari, classe 1986, appassionato di viaggi ed ex corteggiatore del trono Over di Uomini e Donne. Lui, infatti, aveva deciso di partecipare per corteggiare la dama Agnese De Pasquale;

– Emanuele Lescarini, nato a Firenze, vive a Roma e lavora come modello;

– Fabio Fabbri di Rimini, nella vita è un nutrizionista e personal trainer

– Manuel Marano è napoletano, atleta, e ha una passione per gli sport estremi e adrenalinici

– Giorgio Baglieri, tiktoker e mental coach

– Lorenzo Andreozzi;

– Lorenzo Ferrari;

– Luca Sparapani;

– Marco Fatata è di Roma e ama viaggiare in giro per il mondo;

– Massimiliano Mollicone, originario di Nettuno, è un ex tronista di Uomini e Donne

Temptation Island (Estate 2026): location

Dove sono state girate (location) le puntate di Temptation Island (Estate 2026)? Le riprese anche quest’anno, dopo il successo della passata edizione, si sono svolte nel magnifico Resort Calalandrusa Beach & Nature di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Quante puntate

Abbiamo visto le coppie, i tentatori e le tentatrici, ma quante puntate sono previste per Temptation Island (Estate 2026)? In tutto dovrebbero andare in onda sei puntate: prendete nota sul calendario perché ci saranno alcuni cambiamenti per evitare sovrapposizioni con i Mondiali. Il viaggio nei sentimenti andrà in onda regolarmente di mercoledì per i primi tre appuntamenti (24 giugno, 1° luglio e 8 luglio). Dalla quarta puntata in poi, invece, la messa in onda si sposterà al lunedì sera, con i restanti capitoli previsti per il 13, 20 e 27 luglio. Ci potrebbero essere altre due puntate aggiuntive, arrivando così a otto. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare).

Prima puntata: 24 giugno

Seconda puntata: 1 luglio

Terza puntata: 8 luglio

Quarta puntata: 13 luglio

Quinta puntata: 20 luglio

Sesta puntata: 27 luglio

Settima puntata: ?

Ottava puntata: ?

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island (Estate 2026) in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal 24 giugno 2026 alle ore 21,30 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.