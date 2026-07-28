Bastardi senza gloria: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 28 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Bastardi senza gloria, film di Quentin Tarantino che ha “riscritto” l’epilogo della Seconda Guerra Mondiale e della fine del nazismo e dei suoi protagonisti. La pellicola, uscita nel 2009, rappresenta un omaggio al film del 1977 di Enzo G. Castellari, Quel maledetto treno blindato, uscito negli Stati Uniti e il cui titolo è stato storpiato dal celebre regista in Inglourious Basterds. In Bastardi senza gloria un cast particolarmente ricco di attori, tra cui Brad Pitt. Ma vediamo tutti i dettagli sul film.

Trama

Il film è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, nella Francia occupata dai nazisti dove la famiglia di Shosanna Dreyfus viene interamente massacrata, proprio sotto i suoi occhi, dal colonnello nazista Hans Landa. La giovane, riuscita miracolosamente a sfuggire alla morte, si rifugia a Parigi assumendo una nuova identità – quella di Emmanuelle Minnieux – e diviene proprietaria di una sala cinematografica.

Nel frattempo in Europa il tenente Aldo Raine sta reclutando una squadra speciale di soldati ebrei. Noti come “The Basterds”, ai soldati viene affidato un importantissimo compito: quello di andare autonomamente a caccia di soldati tedeschi e di ucciderne il più alto numero possibile prendendogli lo scalpo. La squadra di Raine, pronta e operativa, si troverà a collaborare con l’attrice tedesca Bridget Von Hammersmark, spia degli Alleati coinvolta anche lei in una missione che ha l’obiettivo di eliminare i leader del Terzo Reich. Proprio questa missione li porterà nei pressi del cinema parigino, lì dove Shosanna, insieme al suo fidanzato, sta tramando un infallibile e letale piano di vendetta.

Bastardi senza gloria film: il cast

Abbiamo visto la trama di Bastardi senza gloria, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Brad Pitt – tenente Aldo Raine

Christoph Waltz – colonnello Hans Landa

Michael Fassbender – tenente Archie Hicox

Eli Roth – sergente Donnie Donowitz

Mélanie Laurent – Shosanna Dreyfus/Emmanuelle Minnieux

Diane Kruger – Bridget Von Hammersmark

Daniel Brühl – soldato Frederick Zoller

Til Schweiger – sergente Hugo Stiglitz

Gedeon Burkhard – caporale Wilhem Wicki

B. J. Novak – soldato di prima classe Smithson Utivich

Samm Levine – soldato di prima classe Hirschberg

Omar Doom – soldato Omar Ulmer

Paul Rust – soldato Andy Kagan

Richard Sammel – sergente Werner Rachtman

Alexander Fehling – sergente capo Wilhem

Christian Berkel – Eric il barista

Sönke Möhring – soldato Butz

August Diehl – maggiore Dieter Hellstrom

Julie Dreyfus – Francesca Mondino

Sylvester Groth – Joseph Goebbels

Jacky Ido – Marcel

Mike Myers – generale Ed Fenech

Rod Taylor – Winston Churchill

Martin Wuttke – Adolf Hitler

Denis Ménochet – Perrier LaPadite

Léa Seydoux – Charlotte LaPadite

Michael Bacall – soldato di prima classe Michael Zimmerman

Quentin Tarantino – primo scalpo nazista

Streaming e tv

Dove vedere Bastardi senza gloria in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 28 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.