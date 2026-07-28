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Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della terza puntata (replica)

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AGF
di Antonio Scali
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Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (replica)

Questa sera, martedì 28 luglio 2026, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Per il suo carattere difficile, per il suo innato bisogno di autonomia e solitudine, Salvo ha visto finire il suo rapporto con Mery, la sua fidanzata fin dai giorni di Mascalippa. E proprio mentre sta metabolizzando la fine di quest’amore arriva Mimì Augello, il nuovo vicecommissario, un donnaiolo incallito e impenitente. Mimì non potrebbe essere più diverso da Salvo, e il rapporto all’inizio è difficile…

Il giovane Montalbano: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata de Il giovane Montalbano, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Michele Riondino: Salvo Montalbano
  • Alessio Vassallo: Mimì Augello
  • Andrea Tidona: Carmine Fazio
  • Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella
  • Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio
  • Sarah Felberbaum: Livia Burlando
  • Adriano Chiaramida: padre di Montalbano
  • Alessio Piazza: Paternò
  • Maurilio Leto: Gallo
  • Giuseppe Santostefano: dottor Pasquano
  • Carmelo Galati: Nicolò Zito
  • Massimo De Rossi: questore Alabiso
  • Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti: Katia Greco (Mery), Gioia Spaziani (Rosina Leotta), Alessandra Mortelliti (Milena), Zoe Tavarelli (Giulia), Alessandra Costanzo (Adelina), Tony Palazzo (Gaspare Arnone), Aurora Quattrocchi (Maestra Elena Di Vincenzo), Lucia Guzzardi (Ciccina Adorno), Franco Sciacca (Don Luigi Barbera), Clelia Piscitello (Teresa Sgró), Ketty Di Porto (Cristina Ferlito).

Streaming e tv

Dove vedere la seconda puntata de Il giovane Montalbano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 28 luglio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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