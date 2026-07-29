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Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 29 luglio

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di Antonio Scali
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Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 29 luglio

Questa sera, mercoledì 29 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La Corte d’Assise di Pisa è chiamata a fare luce sulla morte di un parà siciliano di 26 anni, Emanuele Scieri, trovato morto nella caserma Gamerra dei paracadutisti della Folgore nell’agosto del 1999. Un cold case inizialmente liquidato come suicidio e di cui molto si è parlato nel corso degli anni. “All’ombra della torre” – di Francesco Giulioli – è il titolo della nuova puntata di “Un giorno in Pretura”. I familiari e degli amici di Emanuele infatti non si sono mai arresi all’idea di rinunciare all’accertamento della verità. E una commissione parlamentare d’inchiesta ha fatto riaprire le indagini, che hanno svelato l’inquietante contesto di nonnismo e sopraffazione all’interno del quale si sarebbe consumato l’omicidio.

Streaming e tv

Dove vedere Un giorno in pretura in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 29 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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