Ascolti tv martedì 28 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 28 luglio2026? Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. Su Rai 3 Lucio per amico. Ricordando Battisti. Su Rete 4 Lo chiamavano Bulldozer. Su Canale 5 Temptation Island. Su Italia 1 Bastardi senza gloria. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 28 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.