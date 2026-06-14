Ascolti tv sabato 13 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 13 giugno2026? Su Rai 1 è andato in onda Una voce per Padre Pio. Su Rai 2 Kill. Su Rai 3 Piedone lo sbirro. Su Rete 4 La promessa. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Italia 1 Belle e Sebastien – Next generation. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 13 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.