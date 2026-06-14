My Spy: tutto quello che c’è da sapere sul film
My Spy: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, domenica 14 giugno 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda My Spy, action movie del 2020 diretto da Peter Segal, con protagonisti Dave Bautista e Chloe Coleman. Una bambina di nove anni, Sophie, scopre che JJ, un agente della CIA sta spiando la sua famiglia. In cambio del suo silenzio la ragazzina gli chiede di insegnarle come diventare una spia. Vediamo la trama completa e il cast.
Trama
Il film è la storia di un agente della CIA di nome JJ (Dave Bautista), noto per il suo carattere burbero e spietato. Dopo aver fallito in una delicata operazione, la spia viene declassata e gli vengono affidati incarichi più semplici. La nuova missione, che gli viene affidata, è quella di sorvegliare in segreto la famiglia di Sophie (Chloe Coleman), una bambina di circa 9 anni molto sveglia. La piccola, infatti, non impiega molto a capire che JJ è un agente sotto-copertura e che quindi lei e i suoi familiari sono sorvegliati speciali. Sophie è disposta a mantenere il segreto solo a una condizione: JJ deve obbedire a ogni suo ordine (o capriccio).
My Spy: il cast del film
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di My Spy? Troviamo grandi attori come Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal, Parisa Fitz-Henley, Ken Jeong, Jahi Di’Allo Winston, Keller Viaene, Devere Rogers. Ecco tutti gli attori con i relativi personaggi interpretati.
- Dave Bautista: JJ
- Chloe Coleman: Sophie
- Kristen Schaal: Bobbi
- Parisa Fitz-Henley: Kate
- Greg Bryk: Marquez
- Noah Danby: Todd
- Ken Jeong: David Kim
- Jahi Di’Allo Winston:
- Keller Viaene: Emmy
- Devere Rogers: Carlos
- Basel Daoud: Hassan
- Nicola Correia Damude: Christina
- Vieslav Krystyan: Generale Gregovich
- Ali Hassan: Azar
- Jean-Michel Nadeau: Koll
- Laura Cilevitz: Signora Besser
- Darrin Baker: Dr. Weller
Streaming e tv
Dove vedere My Spy in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, domenica 14 giugno 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.