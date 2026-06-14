Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della nona puntata

Questa sera, domenica 14 giugno 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Selim è deciso a far saltare in aria Mahir ma quest’ultimo è pronto a infliggergli una vendetta che non si aspetta. Kursat confessa ad Ezra di aver deciso di voltare pagina e di aver scelto la via della legalità, consegnando a Mahir le prove necessarie per incastrare il comandante Rasit. Alla residenza degli Yilmaz, Canfeza affronta Mahir e gli promette di erigere anche lei un muro tra loro. Ferman viene colto di sorpresa da Canfeza, nella stanza di Sureya, mentre si trova con l’amante Efsane. Asaf viene a conoscenza della fuga di sua figlia e di suo genero, coinvolti in una pesante truffa messa in atto a Smirne.

Canfeza non fa mistero della sua scoperta e Ferman è costretto a confessare tutto, anche la gravidanza della sua amante. Mahir è sconvolto, ma promette comunque a suo zio di aiutarlo a risolvere la situazione. Nel frattempo, Sare è molto preoccupata perché sente che Canfeza sta nascondendo qualcosa. Per capire se tra lei e Mahir va tutto bene, si reca da Salih, il qualche, anche se con riluttanza, ammette che Mahir sta “punendo” Canfeza. Appresa la verità, Sare escogita un piano con Salih per convincere Mahir e Canfeza ad andare in campeggio, di modo che, restando soli, possano chiarirsi e fare pace. Salih, perciò, racconta a Mahir di essersi innamorato di Sare e che per convincerla a uscire con lui, è necessaria anche la presenza di Canfeza. Nel frattempo, Ceylan, nipote di Asaf sta per bussare alla porta della villa, in cerca dell’aiuto di suo nonno, ma viene derubata da uno rapinatore in motocicletta. La ragazza corre al suo inseguimento, ma viene investita da un’auto…

Sevde accetta di farsi leggere i fondi del caffè da Efsane, ignara delle intenzioni della donna. Ferman va a parlare con una dottoressa per spiegare che una donna è incinta di lui, nonostante la sua sterilità. Afet riporta delle cose alla memoria di Süreyya e la donna ha una crisi di nervi. Selim si mette sulle tracce di Ceylan, riesce a trovarla e la costringe ad avere un confronto con lui. Canfeza è sempre convinta del fatto che fra lei e Mahir le cose non possano cambiare. Nel frattempo, i due iniziano i preparativi per la serata che dovranno passare nel bosco insieme a Sare e Salih. Una volta arrivati sul posto accade l’impensabile e Mahir e Canfeza devono affrontarsi.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.