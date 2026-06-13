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La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, sabato 13 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Curro e Ángela scoprono documenti che dimostrano il coinvolgimento del Capitano de La Mata in una losca operazione di traffico d’armi. Ángela insiste per denunciarlo, ma Curro rifiuta. Ricardo rivela al figlio di aver sacrificato la sua posizione per farlo riassumere a La Promessa e gli chiede i di provare ad essere almeno cordiale con Pía. Ma Santos non è assolutamente d’accordo. Simona, preoccupata e dispiaciuta per lo stato dei rapporti tra Martina e Catalina, chiede a Martina di provare a parlare con la cugina e Martina decide così di scusarsi. Toño racconta a Manuel del fallimento della sua uscita romantica con Enora, ma gli assicura che non ha intenzione di arrendersi. La lotta di Lope per rimanere in cucina giunge al termine quando Cristóbal raduna il personale e annuncia che la decisione è definitiva: Lope tornerà a fare il valletto. Pía influenza inavvertitamente la decisione di Ángela e, quando se ne rende conto, avverte Curro. Adriano e Catalina discutono di nuovo…

Cast

Abbiamo visto la trama de La promessa, ma qual è il cast della soap opera in onda su Rete 4? Tra gli attori principali: Ana Garces, Eva Martin, Manuel Regueiro, Arturo Sancho, Joaquin Climent, Antonio Velazquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan, Marga Martinez.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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