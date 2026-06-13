Belle e Sebastien – Next Generation: tutto quello che c’è da sapere
Belle e Sebastien – Next Generation: trama, cast e streaming del film
Questa sera, sabato 13 giugno 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Belle e Sebastien – Next Generation (Belle et Sébastien: Nouvelle génération), film del 2022 diretto da Pierre Coré. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Sébastien è un bambino di 10 anni che trascorre le sue vacanze in montagna con la nonna e la zia. Le sue noiose giornate cambiano quando incontra Belle, una cagnolona dal cuore d’oro, maltrattata dal suo padrone, e con la quale Sébastien vivrà un’avventura indimenticabile.
Belle e Sebastien – Next Generation: il cast
Abbiamo visto la trama di Belle e Sebastien – Next Generation, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Robinson Mensah-Rouanet: Sébastien
- Michèle Laroque: Corinne
- Alice David: Noemie
- Caroline Anglade: Cecile
- Syrus Shahidi: Gas
- Aurélien Recoing: Yves
- Lou Lambrecht: Salomé
- Noa Faure-Duval: Lucas
- Noam Grasset: Ladji
- Alois Pedrono: Clement
- Eloan Bernasconi-Straub: Dimitri
- Raphael Sevault: Ruppert
- Inès Pech: Emilie
- Samuel Mathieu: Serge
Streaming e tv
Dove vedere Belle e Sebastien – Next Generation in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 13 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.