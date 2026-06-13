Belle e Sebastien – Next Generation: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 13 giugno 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Belle e Sebastien – Next Generation (Belle et Sébastien: Nouvelle génération), film del 2022 diretto da Pierre Coré. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sébastien è un bambino di 10 anni che trascorre le sue vacanze in montagna con la nonna e la zia. Le sue noiose giornate cambiano quando incontra Belle, una cagnolona dal cuore d’oro, maltrattata dal suo padrone, e con la quale Sébastien vivrà un’avventura indimenticabile.

Belle e Sebastien – Next Generation: il cast

Abbiamo visto la trama di Belle e Sebastien – Next Generation, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robinson Mensah-Rouanet: Sébastien

Michèle Laroque: Corinne

Alice David: Noemie

Caroline Anglade: Cecile

Syrus Shahidi: Gas

Aurélien Recoing: Yves

Lou Lambrecht: Salomé

Noa Faure-Duval: Lucas

Noam Grasset: Ladji

Alois Pedrono: Clement

Eloan Bernasconi-Straub: Dimitri

Raphael Sevault: Ruppert

Inès Pech: Emilie

Samuel Mathieu: Serge

Streaming e tv

Dove vedere Belle e Sebastien – Next Generation in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 13 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.