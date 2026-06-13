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Belle e Sebastien – Next Generation: tutto quello che c’è da sapere

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
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Belle e Sebastien – Next Generation: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 13 giugno 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Belle e Sebastien – Next Generation (Belle et Sébastien: Nouvelle génération), film del 2022 diretto da Pierre Coré. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sébastien è un bambino di 10 anni che trascorre le sue vacanze in montagna con la nonna e la zia. Le sue noiose giornate cambiano quando incontra Belle, una cagnolona dal cuore d’oro, maltrattata dal suo padrone, e con la quale Sébastien vivrà un’avventura indimenticabile.

Belle e Sebastien – Next Generation: il cast

Abbiamo visto la trama di Belle e Sebastien – Next Generation, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Robinson Mensah-Rouanet: Sébastien
  • Michèle Laroque: Corinne
  • Alice David: Noemie
  • Caroline Anglade: Cecile
  • Syrus Shahidi: Gas
  • Aurélien Recoing: Yves
  • Lou Lambrecht: Salomé
  • Noa Faure-Duval: Lucas
  • Noam Grasset: Ladji
  • Alois Pedrono: Clement
  • Eloan Bernasconi-Straub: Dimitri
  • Raphael Sevault: Ruppert
  • Inès Pech: Emilie
  • Samuel Mathieu: Serge

Streaming e tv

Dove vedere Belle e Sebastien – Next Generation in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 13 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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