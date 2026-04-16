Stanno tutti invitati streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, su Canale 5 va in onda la terza puntata di Stanno tutti invitati, lo show in tre serate con Pio e Amedeo per festeggiare i 25 anni di carriera del duo foggiano. L’evento è stato registrato nei giorni scorsi alla ChorusLife Arena di Bergamo. Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco. Ma dove vedere Stanno tutti invitati in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, 16 aprile 2026, alle ore 21.30 su Canale 5.

Stanno tutti invitati streaming live

Se non siete a casa potete recuperare lo show in qualsiasi momento, anche le singole clip ed esibizioni, attraverso la funzione on demand di Mediaset Infinity, la app gratuita disponibile su pc, smartphone, tablet e smart tv.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Stanno tutti invitati? Il nuovo show con Pio e Amedeo va in onda in tre serate su Canale 5 a partire dal 2 aprile 2026. Ecco la programmazione completa.