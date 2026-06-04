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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 giugno 2026

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AGF
di Antonio Scali
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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 giugno 2026

Questa sera, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Questa settimana l’approfondimento di Quarto Grado raddoppia. Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero vi aspettano su Retequattro con un doppio appuntamento: giovedì 4 giugno alle ore 21.30 e come da consuetudine, venerdì 5 giugno, sempre alla stessa ora. Al centro della puntata di questa sera, 4 giugno, si torna a parlare del caso Garlasco, con ospite in studio per la prima volta Mirko Crepaldi, amico da oltre vent’anni di Andrea Sempio.

E ancora, focus sulle ultime novità sul caso di Pamela Genini, con la presenza in studio di Francesco Dolci, unico indagato per vilipendio di cadavere e furto del corpo della vittima. E infine, tutti gli aggiornamenti sulla vicenda delle avvelenate di Campobasso. Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Massimo Picozzi, Paolo Colonnello, Caterina Collovati, Gabriella Marano e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – giovedì 4 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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