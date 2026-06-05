Amadeus verso l’addio a Discovery: pronto il ritorno in Rai?

Amadeus potrebbe lasciare anzitempo la Warner Bros Discovery e fare ritorno in Rai: a lanciare l’indiscrezione sono La Repubblica e l’Adkronos. Il presentatore è legato all’azienda da un contratto, firmato nel 2024, della durata di 4 anni e un compenso da 10 milioni di euro. Ora, dopo due anni, il conduttore e la Warner starebbero lavorando a una separazione consensuale che interromperebbe il rapporto con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. I risultati ottenuti da Amadeus sul Nove non sono stati quelli sperati: il presentatore ha da poco finito il suo impegno con il programma preserale The Cage e al momento non sono stati ancora presentati i palinsesti della rete.

Amadeus, intanto, è tornato in Rai, ospite dell’amico Fiorello nel programma La Pennicanza. I due hanno reinterpretato il brano di Aleandro Baldi, Non amarmi, cantando: “Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli”. L’azienda aveva smentito un ritorno del conduttore, ma, come dichiarato da Fiorello, “in due anni sono successe tante cose, stanno vendendo tutto. Se non ci muoviamo, vendono anche noi”. E alla domanda se tornerebbe alla conduzione di Sanremo, Amadeus ha risposto: “Sanremo non si rifiuta mai. Noi lo abbiamo vissuto cinque anni, con grande divertimento”. Il conduttore ha poi parlato dei cantanti esclusi durante i suoi Festival: “Massimo Ranieri non l’ho mai escluso. Annalisa l’ho scartata il primo anno; ma non lei, la canzone. Emma mai scartata. Eravamo convinti che Tananai e Olly fossero talenti, e abbiamo avuto ragione”.