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Nevergreen – Perfette sconosciute: tutto quello che c’è da sapere sul docufilm su Francesco De Gregori

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Nevergreen – Perfette sconosciute: anticipazioni, ospiti e streaming docufilm De Gregori

Questa sera, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Nevergreen – Perfette sconosciute, il docufilm di Stefano Pistolini su Francesco De Gregori passato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il film, prodotto da Our Films, Friends TV, Darallouche e Caravan, racconta la residenza che il cantautore ha tenuto nel 2024 al Teatro Out Off di Milano, articolata in 20 concerti tra il 29 ottobre e il 23 novembre, con una platea limitata a circa 200 spettatori a sera. Al centro del racconto, una selezione di circa settanta brani meno noti del repertorio di De Gregori, definiti “nevergreen”, ovvero canzoni mai consacrate come evergreen. Il progetto si discosta dal classico biopic o film-concerto, proponendo un’immersione nella dimensione musicale e performativa dell’artista, tra atmosfera teatrale e momenti di incontro. Presenti nel docufilm: Malika Ayane, Elisa, Jovanotti, Ligabue e Zucchero.

Streaming e tv

Dove vedere Nevergreen – Perfette sconosciute in diretta tv e live streaming? Il docufilm, come detto, va in onda stasera – 4 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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