Ascolti tv mercoledì 3 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 3 giugno2026? Su Rai 1 è andato in onda l’amichevole Lussemburgo-Italia. Su Rai 2 Mare fuori 6. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Ticket to Paradise. Su Italia 1 Chiedimi se sono felice. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 3 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.