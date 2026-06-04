Diversi come due gocce d’acqua: trama, cast, quante puntate e streaming del film (“Purché finisca bene”)

Questa sera, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica Diversi come due gocce d’acqua, il primo film della sesta edizione della collana “Purché finisca bene” diretto da Luca Lucini, noto per il film “Tre metri sopra al cielo” dall’omonimo romanzo di Federico Moccia, ma anche delle serie “Made in Italy” e “Comedians”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gaetano, giovane rampollo della nobile famiglia Heglen, sta per salutare l’adorata Napoli per la fredda Francoforte, dove lo attende un prestigioso lavoro deciso da suo padre Giorgio, convinto di sapere quale sia il bene del ragazzo che, dal canto suo, non riesce a opporsi. Quasi ad assecondare un suo inconsapevole desiderio, un incidente compromette la partenza: investe la bella Sharon, di estrazione assai più umile ma di carattere deciso, e distrugge la preziosa auto d’epoca appartenuta alla madre scomparsa e alla quale suo padre è morbosamente legato. L’auto non è assicurata e, per tenere nascosta la cosa, Gaetano è costretto ad esaudire le richieste della giovane e a sostituirla nei suoi due lavori: cameriera al ristorante di Fefè e inserviente al mercato del pesce. Inaspettatamente, questa si rivelerà un’opportunità unica per entrambi: Sharon, oppressa dall’ambiente parassitario della sua famiglia e da un fidanzato appiccicoso del quale non è più innamorata, non ha mai avuto il tempo di sognare e di dire quel che pensa e sente, esattamente come Gaetano. Riusciranno i due ragazzi, così diversi, ad avere il coraggio di cambiare e perfino d’innamorarsi?

Diversi come due gocce d’acqua: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Diversi come due gocce d’acqua, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessio Lapice

Thomas Trabacchi

Giovanni Esposito

Monica Nappo

Chiara Celotto

Gianluca Di Gennaro

Susy Del Giudice

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Diversi come due gocce d’acqua su Rai 1? Essendo un film, andrà in onda una sola ed unica “puntata”. La messa in onda è prevista per stasera – 4 giugno – dalle ore 21,30 alle ore 23,35 (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Diversi come due gocce d’acqua in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 4 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.