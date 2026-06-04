Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 4 giugno 2026

Questa sera, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 4 giugno 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera parteciperanno alla puntata l’ex Premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi; lo storico dell’arte e Rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; lo scrittore Gianrico Carofiglio; il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulé (FI); la giornalista Joumana Haddad; la giornalista Serena Bortone; il giornalista de La Repubblica Stefano Cappellini; il leader di AVS Nicola Fratoianni; l’ex Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini e Claudio Borghi (Lega). Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In questa puntata di Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui un’inchiesta esclusiva di Emanuela Pala sul movimento europeo per la remigrazione. Nel corso della puntata, inoltre, un focus sulla guerra tra Israele e Libano e la situazione dei conti italiani tra tasse e promesse mancate.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.