Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:59
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 4 giugno 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 4 giugno 2026

Questa sera, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 4 giugno 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera parteciperanno alla puntata l’ex Premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi; lo storico dell’arte e Rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; lo scrittore Gianrico Carofiglio; il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulé (FI); la giornalista Joumana Haddad; la giornalista Serena Bortone; il giornalista de La Repubblica Stefano Cappellini; il leader di AVS Nicola Fratoianni; l’ex Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini e Claudio Borghi (Lega). Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In questa puntata di  Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui un’inchiesta esclusiva di Emanuela Pala sul movimento europeo per la remigrazione. Nel corso della puntata, inoltre, un focus sulla guerra tra Israele e Libano e la situazione dei conti italiani tra tasse e promesse mancate.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 giugno 2026
TV / Diversi come due gocce d’acqua: tutto quello che c’è da sapere sul film del ciclo “Purché finisca bene”
TV / Nevergreen – Perfette sconosciute: tutto quello che c’è da sapere sul docufilm su Francesco De Gregori
Ti potrebbe interessare
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 giugno 2026
TV / Diversi come due gocce d’acqua: tutto quello che c’è da sapere sul film del ciclo “Purché finisca bene”
TV / Nevergreen – Perfette sconosciute: tutto quello che c’è da sapere sul docufilm su Francesco De Gregori
TV / Montmartre: le anticipazioni (trama e cast) sulla puntata di oggi, 4 giugno
TV / Sarabanda Celebrity: anticipazioni, giochi e ospiti dello show musicale con Enrico Papi
TV / Ascolti tv mercoledì 3 giugno: Lussemburgo-Italia, Ticket to Paradise, Chi l’ha visto?
TV / Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 3 giugno 2026 su Rai 3
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Ticket to Paradise: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca