Montmartre: anticipazioni (trama), cast e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Montmartre, la serie tv ambientata nel 1899. Céleste, ballerina di cabaret, si spoglia in scena per finanziare la ricerca dei fratelli scomparsi dopo l’omicidio del padre: paga un ispettore, compra informazioni, apre piste. La sua indagine coinvolge Arsène, erede di un impero che sfida la famiglia, e Rose, decisa a liberarsi dai suoi sfruttatori. I tre ignorano di condividere lo stesso sangue e un segreto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nella Parigi del 1899, la serie diretta dal regista Louis Choquette segue da vicino le vicende dei tre protagonisti. Da una parte i riflettori sono puntati sulla ballerina di cabaret Céleste Tessandier che, per finanziare la ricerca dei fratelli scomparsi dopo l’omicidio del padre, accetta di esibirsi nel primo numero di spogliarello, scatenando uno scandalo generale. La sua scelta le permetterà di pagare un ispettore e approfondire le indagini, aprendo degli scenari inimmaginabili.

Le tracce la condurranno ad Arsène Larcourt a Rose Joubert. Il primo è l’erede di un’importante fabbrica di automobili deciso a rifiutare un matrimonio combinato – scatenando l’ira della sua famiglia – per vivere liberamente la propria omosessualità. La seconda è una giovane lavandaia costretta dal fidanzato a lavorare in un bordello e decisa a ribellarsi al più presto.

Montmartre: il cast

Abbiamo visto la trama di Montmartre, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori principali: Victor Meutelet, Hugo Becker, Pablo Pauly, Claire Romain, Alice Dufour, Mathilde Seigner, Nicolas Martinez, Roxane Turmel, Axel Mandron.

Streaming e tv

Dove vedere Montmartre in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 4 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.