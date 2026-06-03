Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata

Questa sera, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la sesta puntata di Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della serata, anche se Tommaso afferma di aver fatto cadere il bicchiere di caffè che Simone teneva in mano per sbaglio, negando che sapesse del fatto che era avvelenato, Simone non gli crede e non ha dubbi che Tommaso gli abbia volutamente salvato la vita, e per questo gli è riconoscente. Tommaso in realtà voleva solo proteggere Sharon, evitando che si macchiasse di un omicidio, così tenta di farle capire che Carmela si sbarazzerà di lei quando Sharon non le servirà più a nulla, ma si rende conto che lei, per orgoglio, non vuole dargli ragione, prendendo atto che Sharon è come tutti i camorristi verso i quali è tanto prevenuto.

Stella inizia a dare lezioni a Marika, ma quest’ultima quando canta non segue bene i tempi: le due ragazze iniziano così a litigare anche perché Marika accusa Stella di essere troppo severa. Intanto i telegiornali parlano della sparizione di Samuele, e in Massimo, Stefano e Beppe si fa strada la possibilità che sia stato Pino a rapirlo. Beppe ne parla con la madre di Pino, che però è fermamente convinta dell’innocenza del figlio. Intanto Samuele è ancora prigioniero e il suo sequestratore non lo fa nemmeno bere.

Nel secondo episodio della serata, Massimo confessa a Stefano di aver fatto sesso con Loredana (la quale ha manipolato Luigi che ha aggredito Massimo); sa di aver sbagliato ma giura di non averla stuprata. Stefano preferisce non intromettersi, ma lascerà che sia il giudice a decidere al suo posto, e non è da escludere che Luigi venga mandato a Poggioreale. Stefano è sorpreso di vedere Claudia all’IPM, infatti è la nuova educatrice; anche lei è meravigliata constatando che Stefano è il direttore, ma davanti a Beppe e Massimo fanno finta che questo sia il loro primo incontro.

Dispiaciuto per aver deluso Raffaele, il comandante di scusa con lui, Massimo tuttavia gli spiega che non ha stuprato Loredana; Raffaele gli crede ma non vuole affrontare l’argomento. Massimo gli dà poi una buona notizia: un conoscente di Rosario che ha aperto una catena di bar, ne vuole inaugurare uno a Stoccolma e ha chiesto a Rosario di segnalargli il miglior studente del suo corso all’IPM, dato che intende assumerlo. Raffaele non è certo di voler accettare, non volendo rinunciare a Marta, tuttavia Massimo gli fa capire che a volte è necessario essere un po’ egoisti.

Mare fuori 6: il cast

Abbiamo visto la trama della sesta puntata di Mare fuori 6, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: