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Mare fuori 6: tutto quello che c’è da sapere sulla sesta stagione

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Mare fuori 6: trama, cast, quante puntate e streaming

Da mercoledì 29 aprile 2026 su Rai 2 va in onda Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La sesta stagione si concentra sulla redenzione e la scelta di vita di Rosa Ricci, che lascia l’IPM e Napoli per entrare nel programma di protezione testimoni, ricongiungendosi infine con Carmine Di Salvo. Parallelamente, Carmela assume un ruolo spietato nel clan, mentre all’IPM nuovi detenuti alterano gli equilibri tra vendette e la ricerca di un futuro migliore

Mare fuori 6: il cast

Abbiamo visto la trama di Mare fuori 6, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Alfonso Capuozzo: Simone
  • Manuele Velo: Tommaso
  • Francesco Panarella: Luigi Di Meo detto Cucciolo
  • Giuseppe Pirozzi: Raffaele Di Meo detto Micciarella
  • Artem: Pino ‘o pazzo
  • Salahudin Tidjani Imrana: Diego detto Dobermann
  • Francesco Luciani: Samuele
  • Francesco Di Tullio: Federico
  • Maria Esposito: Rosa Ricci
  • Yeva Sai: Alina
  • Giovanna Sannino: Carmela
  • Rebecca Mogavero: Marta
  • Elisa Tonelli: Sonia
  • George Li: Lorenza
  • Joyce Huang: Mei Ling
  • Cartisia Somma: Sharon
  • Carlotta Pinto: Marika
  • Greta De Rosa: Annarella
  • Virginia Bocelli: Stella
  • Carmine Recano: Massimo Esposito
  • Lucrezia Guidone: Sofia Durante
  • Vincenzo Ferrera: Beppe
  • Antonio De Matteo: Lino
  • Romano Reggiani: Stefano Stazi
  • Francesca Agostini: Claudia
  • Antonia Truppo: Maria Ricci
  • Tea Falco: Loredana
  • Agostino Chiummariello: Gennaro
  • Carmen Pommella: Nunzia

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Mare fuori 6? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (12 episodi totali): la prima mercoledì 29 aprile 2026; la sesta e ultima – salvo cambi di programma – mercoledì 3 giugno 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: mercoledì 29 aprile 2026
  • Seconda puntata: mercoledì 6 maggio 2026
  • Terza puntata: mercoledì 13 maggio 2026
  • Quarta puntata: mercoledì 20 maggio 2026
  • Quinta puntata: mercoledì 27 maggio 2026
  • Sesta puntata: mercoledì 3 giugno 2026

Streaming e tv

Dove vedere Mare fuori 6 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Tutti gli episodi sono già disponibili su RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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