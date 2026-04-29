Mare fuori 6: trama, cast, quante puntate e streaming

Da mercoledì 29 aprile 2026 su Rai 2 va in onda Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La sesta stagione si concentra sulla redenzione e la scelta di vita di Rosa Ricci, che lascia l’IPM e Napoli per entrare nel programma di protezione testimoni, ricongiungendosi infine con Carmine Di Salvo. Parallelamente, Carmela assume un ruolo spietato nel clan, mentre all’IPM nuovi detenuti alterano gli equilibri tra vendette e la ricerca di un futuro migliore

Mare fuori 6: il cast

Abbiamo visto la trama di Mare fuori 6, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alfonso Capuozzo: Simone

Manuele Velo: Tommaso

Francesco Panarella: Luigi Di Meo detto Cucciolo

Giuseppe Pirozzi: Raffaele Di Meo detto Micciarella

Artem: Pino ‘o pazzo

Salahudin Tidjani Imrana: Diego detto Dobermann

Francesco Luciani: Samuele

Francesco Di Tullio: Federico

Maria Esposito: Rosa Ricci

Yeva Sai: Alina

Giovanna Sannino: Carmela

Rebecca Mogavero: Marta

Elisa Tonelli: Sonia

George Li: Lorenza

Joyce Huang: Mei Ling

Cartisia Somma: Sharon

Carlotta Pinto: Marika

Greta De Rosa: Annarella

Virginia Bocelli: Stella

Carmine Recano: Massimo Esposito

Lucrezia Guidone: Sofia Durante

Vincenzo Ferrera: Beppe

Antonio De Matteo: Lino

Romano Reggiani: Stefano Stazi

Francesca Agostini: Claudia

Antonia Truppo: Maria Ricci

Tea Falco: Loredana

Agostino Chiummariello: Gennaro

Carmen Pommella: Nunzia

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Mare fuori 6? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (12 episodi totali): la prima mercoledì 29 aprile 2026; la sesta e ultima – salvo cambi di programma – mercoledì 3 giugno 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: mercoledì 29 aprile 2026

Seconda puntata: mercoledì 6 maggio 2026

Terza puntata: mercoledì 13 maggio 2026

Quarta puntata: mercoledì 20 maggio 2026

Quinta puntata: mercoledì 27 maggio 2026

Sesta puntata: mercoledì 3 giugno 2026

Streaming e tv

Dove vedere Mare fuori 6 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Tutti gli episodi sono già disponibili su RaiPlay.it.