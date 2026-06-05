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Ascolti tv giovedì 4 giugno: Diversi come due gocce d’acqua, Montmartre, Piazzapulita

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Credit: AGF
di Marco Nepi
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Ascolti tv giovedì 4 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 4 giugno2026? Su Rai 1 è andato in onda Diversi come due gocce d’acqua. Su Rai 2 Atletica leggera. Su Rai 3 Nevergreen – Perfette sconosciute. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Montmartre. Su Italia 1 Sarabanda Celebrity. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 4 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 4 giugno 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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