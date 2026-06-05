Ascolti tv giovedì 4 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 4 giugno2026? Su Rai 1 è andato in onda Diversi come due gocce d’acqua. Su Rai 2 Atletica leggera. Su Rai 3 Nevergreen – Perfette sconosciute. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Montmartre. Su Italia 1 Sarabanda Celebrity. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 4 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.