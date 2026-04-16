Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 16 aprile 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 aprile 2026.

Anticipazioni e ospiti

Il nuovo appuntamento accoglierà in studio le attrici Giuliana De Sio e Vanessa Scalera, l’attore Nicola Nocella, il cantautore e attore Pierpaolo Capovilla, il giornalista sportivo Paolo Maggioni e la giornalista e critica cinematografica Paola Jacobbi. Interverranno anche il giornalista e scrittore Giovanni Grasso, in libreria con il romanzo “Finché durerà la terra”, Francesco Montanari in tournée con lo spettacolo “Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III”, lo scrittore e giornalista Paolo Di Paolo, il giornalista e telecronista Alessandro Antinelli e Tiziano Crudeli, e Pif (Pierfrancesco Diliberto).

Spazio alle performance dal vivo con la voce di Mario Biondi, che presenterà il nuovo album “Prova d’autore” in vista del prossimo tour, ed Eugenio Finardi. A esibirsi anche la ballerina Yasmin Ben Ammar della Naima Academy, sulle note di “The Time Is Now” dei Moloko. Come sempre, il confronto in studio sarà animato dal pubblico autocertificato nelle più diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — chiamati a confrontarsi con i “competenti”: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa Monica Ricci.

A completare la puntata, gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, i reportage d’arte di Alessandro Arcodia, l’immancabile “Agenda Mercadini” di Roberto Mercadini, e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.