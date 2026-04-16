Uno sbirro in Appennino streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction che pone al centro della narrazione un territorio inesplorato da un punto di vista cinematografico e televisivo. Alla regia Renato De Maria. Una serie poliziesca che intreccia mistero, dramma e relazioni ma, grazie alla sceneggiatura firmata da Fabio Bonifacci, apre uno scorcio sull’Appennino che – dichiara il regista – “non a caso è la parola che completa il titolo e dà un significato e un tono preciso al nostro lavoro”. Dove vedere Uno sbirro in Appennino in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Uno sbirro in Appennino streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Uno sbirro in Appennino in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima giovedì 9 aprile 2026; la quarta e ultima – salvo cambi di programma – giovedì 30 aprile 2026. Di seguito la programmazione completa: