Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 5 giugno 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 5 giugno? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della serata: la band Elio e le Storie Tese, senza dubbio tra i protagonisti più attesi da Diego Bianchi. Dalle note si passerà poi alla forza dei monologhi, con Eduardo Mattiozzi e Pasquale Gorrasi pronti a conquistare la scena con le loro storie e i loro punti di vista.

Per quanto riguarda il reportage di punta della settimana, il conduttore ha scelto di celebrare gli ottant’anni trascorsi dalla nascita della Repubblica Italiana attraverso un’intervista esclusiva a Rosa Oliva. Quest’ultima è stata la pioniera di una mobilitazione per l’uguaglianza di genere, una battaglia legale che scardinò i vecchi divieti aprendo le porte delle carriere pubbliche e della magistratura alle donne nel nostro Paese. L’inchiesta si preannuncia come un frammento di memoria collettiva, capace di unire i valori della democrazia a quelli della cittadinanza attiva.

Non mancheranno gli ospiti storici in prima linea Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata, affiancati dal talento grafico e dall’ironia di Makkox, pilastro visivo del talk show di La7. Il sipario sul nuovo appuntamento calerà, secondo tradizione, con la Social Top Ten, l’immancabile rassegna che seleziona e ironizza sui post, i video e i trend più stravaganti, discussi e virali emersi in rete negli ultimi giorni.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e della band formata da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

I momenti di Propaganda Live

Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Propaganda in streaming

Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 5 giugno 2026 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.