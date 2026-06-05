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Invasion – Sotto attacco: tutto quello che c’è da sapere sul film

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di Anton Filippo Ferrari
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Invasion – Sotto attacco: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 5 giugno 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Invasion – Sotto attacco, film diretto da Bobby Boermans con Tarikh Janssen, Gijs Blom, Ortál Vriend, Fedja van Huêt e Gijs Scholten van Aschat. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quando il paese confinante di Veragua attacca all’improvviso Curaçao e Aruba, il governo olandese viene colto completamente alla sprovvista. Il conflitto degenera rapidamente e, in prima linea, tre giovani reclute della marina devono capire quale sia la cosa giusta da fare.

Invasion – Sotto attacco: il cast

Abbiamo visto la trama di Invasion – Sotto attacco, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori principali: Tarikh Janssen, Gijs Blom, Ortal Vriend, Jasha Rudge, Fedja Van Huet, Gijs Scholten Van Aschat, Raymond Thiry, Matteo Van Der Grijn, Jonas Smulders.

Streaming e tv

Dove vedere Invasion – Sotto attacco in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 5 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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