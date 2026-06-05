Invasion – Sotto attacco: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 5 giugno 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Invasion – Sotto attacco, film diretto da Bobby Boermans con Tarikh Janssen, Gijs Blom, Ortál Vriend, Fedja van Huêt e Gijs Scholten van Aschat. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quando il paese confinante di Veragua attacca all’improvviso Curaçao e Aruba, il governo olandese viene colto completamente alla sprovvista. Il conflitto degenera rapidamente e, in prima linea, tre giovani reclute della marina devono capire quale sia la cosa giusta da fare.

Invasion – Sotto attacco: il cast

Abbiamo visto la trama di Invasion – Sotto attacco, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori principali: Tarikh Janssen, Gijs Blom, Ortal Vriend, Jasha Rudge, Fedja Van Huet, Gijs Scholten Van Aschat, Raymond Thiry, Matteo Van Der Grijn, Jonas Smulders.

Streaming e tv

Dove vedere Invasion – Sotto attacco in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 5 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.