Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 giugno 2026

Questa sera, venerdì 5 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’intervista esclusiva a Marco Poggi. Dopo diciannove anni, il fratello di Chiara ha deciso di rompere il silenzio ai microfoni di Quarto Grado. Il suo intervento sarà l’occasione per chiarire le dinamiche della storica amicizia con Andrea Sempio e per parlare della battaglia legale contro le campagne diffamatorie subite, sfociate recentemente in un’inchiesta per stalking aperta dalla Procura di Milano.

Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Gianluca Zanella e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 5 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.