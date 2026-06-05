L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata

Questa sera, venerdì 5 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Tra Serhat e Yildiz si celebra il rito religioso che avrebbe dovuto porre fine alla faida fra le due famiglie. Durante i festeggiamenti, arriva Melek con i suoi genitori, per far visita a Serhat e a suo padre malato. Melek si trova ad assistere al rito religioso del proprio marito con un’altra donna. La ragazza prende parola e si presenta a tutti i presenti come la moglie di Serhat.

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 5 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.