Campioni del mondo – Italia loves Unesco: lo show dall’Arena di Verona su Rai 1. Anticipazioni, ospiti, cantanti, cast, Milly Carlucci, location, streaming

Questa sera, 5 giugno 2026, in diretta dall’Arena di Verona in prima serata su Rai 1 va in onda lo show Campioni del mondo – Italia loves Unesco, per celebrare la ricchezza culturale del nostro Paese. Un grande spettacolo in mondovisione condotto da Milly Carlucci. Ma chi sono gli ospiti? Ecco il cast e le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Una grande serata in diretta dall’Arena di Verona, con la conduzione di Milly Carlucci, per lanciare la candidatura della canzone popolare napoletana a patrimonio dell’Umanità. Una serata che celebra i successi ottenuti e lancia una nuova candidatura. Sarà infatti l’occasione per celebrare il conseguimento nel 2023 del riconoscimento Unesco per il canto lirico, oltre a quello dello scorso anno per la cucina italiana, e al tempo stesso per lanciare la candidatura della canzone popolare napoletana.

Con 61 “patrimoni dell’umanità” dichiarati dall’Unesco, l’Italia si conferma custode di una ricchezza culturale senza paragoni e il Paese con il maggior numero di siti riconosciuti al mondo, a cui si aggiungono i più recenti assegnati nel 2023 all’Arte del canto lirico italiano e nel 2025 alla Cucina italiana, prima al mondo – ed uno sguardo è già rivolto al futuro con la candidatura della canzone napoletana classica. Per celebrare queste “eccellenze” del nostro Paese è nato un grande evento: questa sera, venerdì 5 giugno alle 21.30 su Rai 1, Rai Cultura, con il patrocinio del Ministero della Cultura, presenta, in diretta dall’Arena Di Verona, “Campioni del mondo – Italia loves Unesco” condotto da Milly Carlucci.

Uno spettacolo maestoso in cui eccezionalmente l’Arena di Verona verrà allestita con due set dedicati all’Opera e alla Cucina. Da una parte l’Anfiteatro, in cui verranno proposti quadri più significativi e celebri delle grandi opere interpretati da stelle della lirica, accompagnate dall’Orchestra e dal Coro dell’Arena, scenografie e costumi inediti e l’impiego di cinquecento artisti tra musicisti, mimi, danzatori e figuranti. Dall’altra Piazza Bra, che sarà protagonista di un grande tributo alla cucina italiana: verranno rappresentate in diretta, attraverso azioni sceniche spettacolari raccontate da Paolo Belli, tutte le fasi di preparazione di una grande cena popolare “sotto le stelle”, con mille persone.

Ad animare l’evento saranno star della lirica, del pop e del rock, da Plácido Domingo a Vittorio Grigolo fino a Patti Smith (presente con una versione sinfonica della sua hit mondiale “Because the night”, scritta con Bruce Springsteen). E poi Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Serena Rossi e Sal Da Vinci: si dipanerà così un meraviglioso racconto sul valore storico e culturale della canzone napoletana, a partire dal Teatro Filarmonico di Verona, sede delle recenti cerimonie olimpiche e paralimpiche e della più antica accademia musicale europea, fino al palco dell’Arena. Saranno questi quattro grandi artisti gli ambasciatori che accompagneranno il lancio della candidatura ufficiale della canzone napoletana a Patrimonio dell’Umanità. Una grande festa che, dopo le celebrazioni di due anni fa per l’iscrizione del Canto lirico italiano nel Registro dei patrimoni immateriali dell’Umanità, porta a Verona 100 delegati Unesco da tutto il mondo.

Streaming e tv

Appuntamento in prima serata in diretta in mondovisione questa sera, 5 giugno 2026, alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play