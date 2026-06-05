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Spettacoli

Isola dei Famosi, adesso è ufficiale: Selvaggia Lucarelli conduttrice, Alvin inviato

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il reality, che andrà in onda su Canale 5, sarà registrato nelle Filippine

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Adesso è ufficiale: Selvaggia Lucarelli sarà la conduttrice della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il ruolo di inviato, invece, verrà ricoperto da Alvin, ruolo che ha già ricoperto per cinque edizioni. Le registrazioni del programma, che andrà in onda come di consueto su Canale 5, prenderanno il via a breve nelle Filippine. “La scelta di Selvaggia Lucarelli nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo” spiega Mediaset in un comunicato mentre Alvin “volto storico de L’isola dei Famosi e presenza ormai profondamente legata all’identità del programma, garantirà continuità, esperienza e conoscenza del format”.

Per la prima volta nella sua storia, il reality, prodotto da Banijay Italia, sarà interamente registrato: sarà un racconto dell’avventura dei naufraghi senza diretta né televoto. Nelle prossime settimane verrano resi noti i nomi dei concorrenti così come si legge nel comunicato. Nei giorni scorsi sono circolati i nomi di Pierpaolo Petrelli, Zeudi Di Palma, Francesco Chiofalo. Selvaggia Lucarelli, che sarà la conduttrice, lascerà la giuria di Ballando con le Stelle, ruolo che aveva ininterrottamente ricoperto dal 2016.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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