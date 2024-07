Alvin: “L’Isola dei Famosi? Non mi manca, dopo il primo anno non avrei voluto più farla”

Alvin: “L’Isola dei Famosi? Non mi manca, non avrei voluto più farla”

Attualmente impegnato in Battiti Live al fianco dell’amica e collega Ilary Blasi, Alvin ha parlato della sua carriera professionale parlando anche dell’Isola dei Famosi, il reality in onda su Mediaset in cui ha ricoperto il ruolo di inviato per ben cinque anni.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha affermato: “L’Isola dei Famosi? Non mi manca. Ho vissuto quasi un anno e mezzo in Honduras nella mia vita, cosa che non avrei mai pensato perché dopo il primo anno non avrei più voluta farla. È stata un’esperienza complessa dal punto di vista professionale perché stai dall’altra parte del mondo con fuso orario, con il caldo, con un’umidità pazzesca”.

“Sei in diretta quattro ore alla settimana, spesso manca l’elettricità, l’acqua calda, ci si lava i denti con l’acqua della bottiglia – ha aggiunto Alvin – L’esperienza in Honduras mi ha insegnato moltissimo dal punto di vista professionale e umano ma ora credo che sia al giusto termine”.

Il presentatore, poi, ha rivelato che gli piacerebbe condurre un game show: “Mi piacciono i game show, l’intrattenimento leggero che sia però anche educativo. Quindi direi che mi piacerebbe condurre un bel quiz”.

Alvin, quindi, ha parlato del suo rapporto con Ilary Blasi rivelando anche di aver litigato più volte con lei: “Ci sono stati anche quei momenti ma si sono risolti subito. Sono capitati scherzi un po’ fastidiosi di altri ma la nostra amicizia è sempre salda”.