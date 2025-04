Ad aprire la nuova edizione di Ciao Maschio, il programma di Nunzio De Girolamo in onda su Rai 1 nella seconda serata di sabato 5 aprile, è l’attore Rocco Papaleo, reduce dal successo del film FolleMente. L’interprete, le cui dichiarazioni sono state anticipate dall’ufficio stampa del programma, ha dichiarato nel corso della trasmissione: “Credo che il sesso sia un po’ sopravvalutato, o comunque posizionato male. In fondo il sesso puro è una fisioterapia. Io lo dividerei, lo liberalizzerei. Nel senso che dovrebbe essere una cosa molto più alla portata di tutti e di tutte. E relegherei invece il sentimento, quello più puro, quello più romantico, ad altro”.

E ancora: “Li dividerei un po’, poi c’è il sesso col sentimento, che è ancora un’altra cosa. È un po’ cristiano, cattolico, quello che si fa per la procreazione, o anche per stare bene insieme, quando una coppia riesce ad essere anche libera sessualmente, a giocare un po’ col sesso. Però l’esplorazione verso altri lidi, che è poi quello che mi ha contraddistinto la mia vita, cioè l’attenzione verso altre donne, o verso altri uomini o altre cose”.

Alla domanda di Nunzio De Girolamo se avesse provato anche attrazione per gli uomini, Rocco Papaleo ha risposto: “Al momento no, però non lo escludo. Cioè ci sono degli uomini che mi affascinano, ovviamente, però al momento ancora non ho fatto quel passaggio, ma non lo escludo. Ho avuto due convivenze al massimo sono stato con una donna per tre anni, diluendo un po’. Altrimenti per me dopo un anno, un anno e mezzo, comincia la parabola discendente. Mi annoio e annoio. Io sono un infedele assolutamente. Un affettivo, diciamo, è una conseguenza, l’infedeltà invece è una predisposizione”.