Chi sono moglie e figlio di Rocco Papaleo, ospite ad Oggi è un altro giorno

Chi sono la moglie e il figlio di Rocco Papaleo, ospite ad Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1 lunedì 10 aprile 2023? Rocco Papaleo è stato sposato con Sonia Peng, scenografa svizzera con cui ha lavorato in diverse produzioni, e dalla quale ha avuto un figlio, Nicola.

Rocco Papaleo e Sonia Peng si sono separati dopo qualche anno di unione perché, come dichiarato dallo stesso attore in alcune interviste, non vi era più un legame emotivo.

L’attore ha anche raccontato che, per un certo periodo di tempo, i tre hanno vissuto nello stesso edificio continuano a comportarsi come una grande famiglia.

Ora, da diversi anni, Nicola vive a Torino dove ha deciso di trasferirsi. “Lo metto al centro della mia esistenza, anche troppo: sono dipendente, sentimentalmente parlando. Con lui siamo proprio nella dimensione dell’innamoramento, con gli alti e bassi emotivi” ha dichiarato Rocco Papaleo parlando del suo primogenito.

Per quanto riguarda la carriera, Rocco Papaleo è protagonista nonché regista del film Scordato, in uscita il prossimo 13 aprile, che vede il debutto della cantante Giorgia sul grande schermo. La pellicola è stata interamente realizzata in Basilicata, regione d’origine di Rocco Papaleo.