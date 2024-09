Kostas: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 19 settembre

Kostas è la serie in onda questa sera, 19 settembre 2024, su Rai 1 con la seconda puntata. La serie è ambientata ad Atene e vede come protagonista Stefano Fresi, nei panni di una sorta di Montalbano greco. Siamo nel 2009, Kostas Charitos è a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni

Nella seconda puntata il commissario Charitos deve affrontare un momento personale particolarmente difficile. Un doloroso mal di schiena lo affligge, impedendogli di muoversi con agilità . Sebbene preoccupata per lo stato di salute del consorte, sua moglie Adriana non si mostra particolarmente sorpresa: per lei, la connessione tra mente e corpo è evidente, e crede che lo stress accumulato da Kostas stia presentando il conto. Cercando di evitare l’ennesima ramanzina sulla necessità di prendersi cura di sé, l’uomo promette, in modo un po’ vago, di prenotare una visita medica e si rifugia in commissariato.

Ma qui la situazione non è certo più rilassante: un nuovo caso scuote l’ambiente: l’omicidio di Kostantinos Koustas, un influente uomo d’affari proprietario di aziende, locali notturni e perfino di alcune squadre di calcio di serie C. Il clima è teso, e come se non bastasse, Adriana ha deciso di mettersi alla ricerca di un lavoro, aggiungendo ulteriore pressione alla sua vita già caotica.

L’unico spiraglio di sollievo sembra arrivare dal suo superiore, Ghikas, che nel tentativo di alleggerire il carico di lavoro del commissario gli assegna un nuovo agente: Nikos. Ma sfortunatamente l’idea si rivela presto più problematica del previsto, dato che Nikos entra subito in conflitto con il vicecommissario Petros, creando grattacapi all’interno della squadra investigativa.

Ma non finisce qui: nel corso della seconda puntata di Kostas, Charitos è costretto a fermarsi a causa di un infarto, lasciando Petros e Nikos a capo delle indagini. Nonostante gli sforzi, i due agenti faticano a trovare la strada giusta, imbattendosi in una serie di ostacoli. A dare una svolta all’inchiesta è Klio, la segretaria di Ghikas, che riesce a identificare un cadavere emerso dal terreno dopo un recente terremoto su un’isola. La vera sorpresa arriva quando si scopre che il corpo è legato all’omicidio di Kostantinos Koustas, collegando inaspettatamente i due casi.

Kostas: il cast della serie

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Kostas, ma qual è il cast? Protagonista è Stefano Fresi, nel cast troviamo anche Marco Palvetti, Massimo Mesciulam, Maria Chiara Centorami, Giulio Tropea.