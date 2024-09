Kostas: la serie con Stefano Fresi in onda su Rai 1. Trama, cast, anticipazioni, libro, attori, personaggi, location, quante puntate, streaming

Kostas è la nuova serie con protagonista Stefano Fresi in onda su Rai 1 da giovedì 12 settembre in prima serata. In tutto previste quattro avvincenti serate per una serie diretta da Milena Cocozza. La serie prende l’avvio nella Grecia del 2009 dove Kostas Charitos è a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene. Potremmo definirlo una sorta di Montalbano greco. Ma vediamo insieme tutte le informazioni, come la trama e il cast.

Trama

Kostas è il commissario creato da Petros Markaris, sceneggiatore e scrittore di fama internazionale grazie ai romanzi dedicati a questo personaggio d’altri tempi. Un uomo abitudinario, ostile alla tecnologia e con la passione per i vocabolari, dove cerca le risposte più difficili alle verità più nascoste. Tenace, non si perde d’animo anche di fronte ai casi più difficili e porta avanti le indagini con umiltà e intuito investigativo. Ritardi burocratici e ordini imposti dall’alto, anche quelli del suo superiore Ghikas, non lo fermano.

Kostas è sposato con Adriana, con la quale forma una coppia di lunga data, molto unita nonostante le quotidiane schermaglie. Hanno un’unica figlia, Caterina, per la quale Kostas prova un amore totale, che lo porta a essere critico e impietoso con i suoi fidanzati. Nel passato familiare del commissario incombe la figura dispotica del padre, Stefanos, poliziotto all’epoca della dittatura dei Colonnelli e spettatore passivo, se non complice, degli interrogatori e delle violenze inflitti agli oppositori del regime. Eppure, nel corso della serie si scoprirà un lato umano di Stefanos del tutto imprevisto, grazie all’incontro con Lambros, vecchio rivoluzionario comunista che si offrirà di aiutare il commissario nelle indagini. Sullo sfondo, alla stessa stregua di un personaggio, Atene, città caotica con addosso il peso della storia, vittima di un’urbanizzazione senza controllo, soffocata dalla corruzione e in qualche modo specchio delle grandi città italiane.

Kostas: il cast della serie e i personaggi

Kostas è la nuova serie diretta da Milena Cocozza, e prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction. Protagonista è Stefano Fresi. Nel cast figurano anche Francesca Inaudi, Blu Yoshimi, Marco Palvetti, Massimo Mesciulam, Maria Chiara Centorami, Giulio Tropea, con le partecipazioni di Michele Rosiello e di Luigi Di Fiore. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi.

Kostas Charitos | Stefano Fresi

Kostas Charitos è il capo della sezione omicidi di Atene. Nonostante i modi rudi e diretti, è stimato da tutti i colleghi per la bravura nel risolvere i casi più difficili e per il profondo senso di giustizia che lo muove. Da venticinque anni è sposato con Adriana, che lo accudisce e lo opprime amorevolmente, e da venti coltiva un rapporto privilegiato con la loro unica e amatissima figlia, Caterina, cocciuta quanto lui. Kostas adora mangiare, soprattutto souvlaki, e nutre una profonda passione per i dizionari: cercare il significato delle parole lo aiuta a capire le cose del mondo, a sfuggire agli affanni del lavoro e a sopportare il traffico ateniese che affronta a bordo della sua vecchia Fiat 131 Mirafiori, unico ricordo di un padre mai davvero accettato.

Adriana Charitos | Francesca Inaudi

Adriana Charitos ha superato i quarant’anni, bella ed energica, insuperabile ai fornelli. Non è un caso infatti che, dopo ogni litigio con Kostas, si vendichi lasciandolo a digiuno mentre, ogni volta che vuole ammansirlo, gli cucini i ghemistà. Moglie sollecita e madre affettuosa, da quando Caterina si è trasferita a Patrasso per studiare all’università, Adriana passa gran parte del suo tempo a fare la maglia e a guardare reality show. Ma è davvero felice o è arrivato il momento di cercare un lavoro e l’indipendenza economica dal marito?

Caterina Charitos | Blu Yoshimi

Capelli ricci e sorriso luminoso, Caterina è la figlia ventenne di Kostas e Adriana. Da qualche anno si è trasferita a Patrasso per studiare Legge all’università e inseguire il sogno di diventare magistrato. Sarà la prima della famiglia Charitos a laurearsi e Kostas, che ha con lei un rapporto privilegiato, non vede l’ora di vederla presenziare nelle aule di tribunale.

Le priorità di Caterina sono quelle di finire gli studi e trovare un lavoro. È forse per questo che, quando il suo fidanzato Panos inizia a parlarle di matrimonio, lei decide di darsela a gambe? O è stato fatale l’incontro con Fanis, il bel dottore che ha salvato la vita a suo padre?

Petros | Marco Palvetti

Vicecommissario della sezione omicidi, è un quarantenne scrupoloso e metodico. Malgrado l’impegno e la dedizione che mette nelle indagini, però, c’è sempre un dettaglio che gli sfugge e che il commissario Charitos puntualmente gli fa notare. L’arrivo di nuovi colleghi nella squadra metterà a dura prova la sua pazienza, allontanerà visibilmente il sogno di una promozione e minerà la sua abitudine pluriennale a eseguire gli ordini.

Nikos | Giulio Tropea

Giovane e belloccio, sempre vestito con abiti sportivi e alla moda, Nikos è il novellino della Omicidi. Nonostante sia alle prime armi, esprime sempre la propria opinione – anche se non richiesta –, infastidendo costantemente Petros che, infatti, non lo sopporta. E quale passatempo migliore per Kostas se non quello di mettere in competizione i due sottoposti? D’altra parte, più si scontrano e meglio lavorano.

Klio | Maria Chiara Centorami

Venticinque anni, fisico perfetto e bellezza che non passa inosservata. La sua scrivania è all’ultimo piano della Centrale dove è relegata in veste di segretaria di Ghikas. Da sempre sminuita e soprannominata “la modella in uniforme”, vorrebbe dimostrare di essere anche lei una poliziotta. E il primo a rendersi conto di quanto potrebbe essere utile alla squadra è proprio Kostas.

Ghikas | Luigi Di Fiore

Ghikas è a capo della sede centrale di polizia della Regione dell’Attica e quindi è il diretto superiore di Kostas. Sa muoversi con cautela nelle vicende che scottano, preferisce non pestare i piedi alle alte sfere, sa come trattare i personaggi importanti e spesso, proprio per questo, opta per chiudere i casi nel più breve tempo possibile. Prossimo alla pensione, vorrebbe lasciare la sua scrivania a Kostas ma l’ostinazione e i modi del commissario lo preoccupano non poco.

Panos | Daniele La Leggia

Innamorato perso di Caterina, Panos si impegna ogni giorno per essere il miglior fidanzato possibile. Studia agronomia ed è convinto che salvare gli ecosistemi alimentari del pianeta sia una priorità, motivo per cui Kostas, che lo sopporta a malapena, si diverte a chiamarlo “fruttivendolo”.

Nonostante il timore nei confronti del commissario, Panos è pronto a chiedere la mano di Caterina: malgrado la giovane età, infatti, il ragazzo vuole sposarla e costruire con lei una famiglia.

Fanis | Michele Rosiello

Affascinante e serio, Fanis è un giovane medico trentenne che lavora all’ospedale di Atene. Per Kostas, malato “non troppo paziente”, Fanis sarebbe il dottore perfetto, se non nutrisse un evidente interesse, per di più ricambiato, per la “sua” Caterina.

Lambros Zisis | Massimo Mesciulam

Ex militante comunista, durante la dittatura dei colonelli finì in carcere dove subì indicibili torture ma strinse amicizia con una guardia: Stefanos Charitos, il padre di Kostas. Malgrado il commissario fatichi a comprendere come un reazionario e un contestatore possano essere diventati amici, il contributo di Lambros alle sue indagini – un archivio storico che costudisce con maniacale attenzione nella sua memoria – si dimostrerà risolutivo in numerosi casi.

Location e libro

Qual è la location e dove si sono svolte le riprese di Kostas? Kostas è nato dalla penna di Petros Markaris, sceneggiatore e scrittore di fama internazionale grazie ai romanzi dedicati a questo personaggio d’altri tempi. Siamo nel 2009. Kostas Charitos indaga nella capitale greca, teatro di una serie di delitti che coinvolgono immigrati clandestini ed ex spie, imprenditori ambigui e cronisti troppo curiosi. Le riprese sono state realizzate interamente ad Atene, rispettando l’ambientazione originale della serie letteraria.

Kostas: quante puntate

Quante puntate sono previste per Kostas? La serie è composta da quattro puntate, in onda ogni giovedì alle 21.20 su Rai 1 dal 12 settembre. L’ultima puntata è prevista per il 3 ottobre. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 12 settembre 2024

Seconda puntata: 19 settembre 2024

Terza puntata: 26 settembre 2024

Quarta puntata: 3 ottobre 2024

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Kostas? Appuntamento su Rai 1 dal 12 settembre 2024 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.