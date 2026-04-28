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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 28 aprile

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di Giovanni Macchi
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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 28 aprile

Stasera, martedì 28 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 13esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La leadership di Alessandra Mussolini tra i coinquilini non è più così solida, specie dopo l’ingresso nella casa di Valeria Marini. La situazione è tutt’altro che serena intorno a Paola Caruso. Adriana ha infatti avuto un duro confronto con l’ex Bonas di Avanti un altro! riguardo le nomination e anche la prima finalista Antonella Elia – intervenuta per calmare l’ex ‘rivale’ – si è scagliata contro di lei. Tensioni anche tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini, dopo che quest’ultima ha confessato di avere ‘qualcuno’ ad attenderla fuori dalla casa. In nomination ci sono quattro concorrenti: Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Paola Caruso.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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