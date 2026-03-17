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Grande Fratello Vip 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

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di Antonio Scali
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Grande Fratello Vip 2026: cast, concorrenti, opinioniste, conduttrice, Casa, location, quante puntate, quando inizia, quanto dura, quando finisce, durata, puntate, diretta, live,  Canale 5, streaming

Parte il 17 marzo il Grande Fratello Vip 2026. Una nuova edizione che vede il ritorno alla conduzione da parte di Ilary Blasi, accompagnato nel ruolo di opinioniste da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Tante le novità per un’edizione Vip, con alcuni concorrenti che sono già entrati nella Casa prima dell’inizio ufficiale della stagione. Ma qual è il cast? Quanto dura? Dove seguire la diretta? Scopriamo insieme tutte le informazioni.

Cast, concorrenti, opinioniste, conduttrice

Parte il 17 marzo il Grande Fratello Vip 2026 con la conduzione di Ilary Blasi. Opinioniste della nuova (e attesissima) edizione saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare senza filtri tutto ciò che succederà. Il cast di quest’anno mescola personaggi del mondo dello spettacolo e della cronaca rosa per far scontrare personalità e sensibilità diverse. Si prevede un’edizione ricca di colpi di scena. Ecco la lista dei concorrenti ufficiali:

  • Francesca Manzini
  • Paola Caruso
  • Raimondo Todaro
  • Renato Biancardi
  • Raul Dumitras
  • Alessandra Mussolini
  • Giovanni Calvario
  • Adriana Volpe
  • Nicolò Brigante
  • Lucia Ilardo
  • Antonella Elia
  • Blu Barbara Prezia
  • GionnyScandal
  • Dario Cassini
  • Ibiza Altea
  • Marco Berry

Tra le novità di questa edizione una Open House, per cui quattro concorrenti sono già entrati in Casa il 13 marzo: si tratta di Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi.

Grande Fratello Vip 2026: come si vota

Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi:

  • Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;
  • Sito web: è possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione “Televoto”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente può esprimere il proprio voto. Sul sito è pubblicato anche il regolamento con tutti i dettagli;
  • Smart tv abilitate: è sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity, effettuare la login e partecipare al televoto;
  • Sms: quando il conduttore lancia il televoto durante la trasmissione, i telespettatori possono votare inviando un sms alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un sms di conferma della validità del voto al costo massimo di 0,1613 euro a seconda del proprio operatore.

La casa: location

La Casa e lo studio non si trovano più a Cinecittà. La produzione si è spostata all’interno dei Lumina Studios, nella zona nord della Capitale. Una nuova casa dunque che si estende su 1.750 mq e uno studio tutto rinnovato.

Grande Fratello Vip 2026: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello Vip 2026? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale. Al momento non c’è nessuna dichiarazione ufficiale, ma c’è chi parla di 10 puntate, quindi di un’edizione molto veloce rispetto a quelle del passato. Previsti due appuntamenti a settimana, il martedì e il venerdì.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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