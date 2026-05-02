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Kung Fu Panda 2: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione

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di Antonio Scali
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Kung Fu Panda 2: trama, personaggi e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kung Fu Panda 2, film d’animazione del 2011 prodotto dalla DreamWorks Animation e diretto da Jennifer Yuh. Ma qual è la trama? E i personaggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Antica Cina, quando i pavoni governavano benevoli la città di GongMing. Essi portarono pace e prosperità nella città, inventando i famosi fuochi d’artificio. Ma il loro unico figlio, Lord Shen, vedeva nei fuochi d’artificio un potere molto più oscuro, fin tanto da trasformare ciò che aveva portato colore e gioia, in qualcosa di tenebroso e distruttivo. Disperati per il comportamento del loro figlio, i sovrani consultarono un’anziana divinatrice, la quale gli rivelò che, se Shen avesse continuato per quel sentiero oscuro, sarebbe stato sconfitto da un guerriero nero e bianco. Il malvagio pavone intuì che il guerriero bianco e nero fosse un panda e tentò di cambiare il suo destino ordinando al suo feroce esercito di lupi di uccidere tutti i panda del regno. Poi tornò a casa aspettandosi le lodi dei genitori per aver combattuto contro il destino, invece essi rimasero sconvolti dall’orribile crimine commesso dal figlio e lo bandirono da GongMing per sempre. Prima di lasciare la città, Shen giurò che sarebbe ritornato, e che quel giorno tutta la Cina si sarebbe chinata ai suoi piedi…

Kung Fu Panda 2: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Kung Fu Panda 2, ma quali sono i personaggi e i loro doppiatori (italiani)? Di seguito l’elenco completo:

  • Fabio Volo: Po
  • Eros Pagni: Shifu
  • Francesca Fiorentini: Tigre
  • Angelo Maggi: Scimmia
  • Tiziana Avarista: Vipera
  • Danilo De Girolamo: Gru
  • Simone Mori: Mantide
  • Massimo Lodolo: Lord Shen
  • Francesco Vairano: Mr. Ping
  • Roberta Greganti: Divinatrice
  • Stefano Mondini: capo lupo
  • Francesco Pannofino: Maestro Bue Infuriato
  • Franco Mannella: Maestro Croc
  • Roberto Draghetti: Maestro Rino Tuonante
  • Alessandro Rossi: Li Shan

Streaming e tv

Dove vedere Kung Fu Panda 2 in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 2 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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