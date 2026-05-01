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Someone Like You – L’eco del cuore: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1

Immagine di copertina
di Antonio Scali
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Someone Like You – L’eco del cuore: trama, cast, attori, film, streaming, Rai 1

Questa sera, 1 maggio 2026, su Rai 1 va in onda il film Someone Like You – L’eco del cuore, pellicola del 2024 diretta da Tyler Russell. Dopo la tragica perdita della sua migliore amica London, di cui era da sempre innamorato, il giovane architetto in lutto Dawson si lancia alla ricerca di Louise, sorella gemella segreta della ragazza scomparsa. Ma vediamo insieme trama e cast.

Trama

Il film racconta come il giovane architetto Dawson (Jake Allyn), dopo aver perso la sua migliore amica London (Sarah Fisher), riceva una notizia sconvolgente. Ancora addolorato per la premuta scomparsa del ragazzo, Dawson è costretto a mettersi alla ricerca della gemella segreta di London. Non immagina, però, che questa ricerca impossibile lo porterà a innamorarsi perdutamente.

Someone like you: il cast del film

Nel cast di questa commedia sentimentale americana del 2024 troviamo grandi attori come Sarah Fisher, Jake Allyn, Lynn Collins, Robyn Lively, Bart Johnson, Scott Reeves, Austin Robert Russell, Brandon Hirsch

Streaming e tv

Dove vedere Someone like you in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Rai 1 questa sera, 1 maggio 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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