Spider-Man: No Way Home: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 1 maggio 2026, su Italia 1 alle ore 21,20 va in onda Spider-Man: No Way Home, film della trilogia di Spider-Man con protagonista Tom Holland, arrivato nelle sale cinematografiche a dicembre 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Partiamo dalla trama di Spider-Man: No Way Home, che si riallaccia al finale del secondo film Far From Home. L’identità di Peter Parker è stata svelata e tutto il mondo conosce chi è l’uomo dietro la maschera da ragno. Per questo Peter cerca l’aiuto di Doctor Strange e gli chiede di scagliare un incantesimo che faccia dimenticare a tutti la sua vera identità. Ma, nel corso dell’incantesimo, Peter ha dei ripensamenti e si scatena il caos nel Multiverso. Si rompe l’equilibrio e così piombano dei super villain da altri universi dove ci sono altri Spider-Man, quelli interpretati in passato da Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Spider-Man: No Way Home: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Spider-Man: No Way Home, ma qual è il cast completo del film? Di seguito vediamo attori e personaggi del cast:

Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man

Zendaya: Michelle “MJ” Jones-Watson

Benedict Cumberbatch: Dr. Stephen Strange

Jacob Batalon: Ned Leeds

Jon Favreau: Happy Hogan

Jamie Foxx: Max Dillon / Electro

Willem Dafoe: Norman Osborn / Goblin

Alfred Molina: Otto Octavius / Dottor Octopus

Benedict Wong: Wong

Tony Revolori: Eugene “Flash” Thompson

Marisa Tomei: May Parker

Andrew Garfield: Peter Parker / Spider-Man

Tobey Maguire: Peter Parker / Spider-Man

Streaming e TV

Dove vedere Spider-Man: No Way Home in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 1 maggio 2026 – su Italia 1 alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.