Spider-Man: No Way Home: tutto sul film in onda su Italia 1
Spider-Man: No Way Home: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, venerdì 1 maggio 2026, su Italia 1 alle ore 21,20 va in onda Spider-Man: No Way Home, film della trilogia di Spider-Man con protagonista Tom Holland, arrivato nelle sale cinematografiche a dicembre 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Partiamo dalla trama di Spider-Man: No Way Home, che si riallaccia al finale del secondo film Far From Home. L’identità di Peter Parker è stata svelata e tutto il mondo conosce chi è l’uomo dietro la maschera da ragno. Per questo Peter cerca l’aiuto di Doctor Strange e gli chiede di scagliare un incantesimo che faccia dimenticare a tutti la sua vera identità. Ma, nel corso dell’incantesimo, Peter ha dei ripensamenti e si scatena il caos nel Multiverso. Si rompe l’equilibrio e così piombano dei super villain da altri universi dove ci sono altri Spider-Man, quelli interpretati in passato da Andrew Garfield e Tobey Maguire.
Spider-Man: No Way Home: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Spider-Man: No Way Home, ma qual è il cast completo del film? Di seguito vediamo attori e personaggi del cast:
- Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man
- Zendaya: Michelle “MJ” Jones-Watson
- Benedict Cumberbatch: Dr. Stephen Strange
- Jacob Batalon: Ned Leeds
- Jon Favreau: Happy Hogan
- Jamie Foxx: Max Dillon / Electro
- Willem Dafoe: Norman Osborn / Goblin
- Alfred Molina: Otto Octavius / Dottor Octopus
- Benedict Wong: Wong
- Tony Revolori: Eugene “Flash” Thompson
- Marisa Tomei: May Parker
- Andrew Garfield: Peter Parker / Spider-Man
- Tobey Maguire: Peter Parker / Spider-Man
Streaming e TV
Dove vedere Spider-Man: No Way Home in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 1 maggio 2026 – su Italia 1 alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.