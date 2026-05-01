Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:04
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Spider-Man: No Way Home: tutto sul film in onda su Italia 1

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Spider-Man: No Way Home: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 1 maggio 2026, su Italia 1 alle ore 21,20 va in onda Spider-Man: No Way Home, film della trilogia di Spider-Man con protagonista Tom Holland, arrivato nelle sale cinematografiche a dicembre 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Partiamo dalla trama di Spider-Man: No Way Home, che si riallaccia al finale del secondo film Far From Home. L’identità di Peter Parker è stata svelata e tutto il mondo conosce chi è l’uomo dietro la maschera da ragno. Per questo Peter cerca l’aiuto di Doctor Strange e gli chiede di scagliare un incantesimo che faccia dimenticare a tutti la sua vera identità. Ma, nel corso dell’incantesimo, Peter ha dei ripensamenti e si scatena il caos nel Multiverso. Si rompe l’equilibrio e così piombano dei super villain da altri universi dove ci sono altri Spider-Man, quelli interpretati in passato da Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Spider-Man: No Way Home: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Spider-Man: No Way Home, ma qual è il cast completo del film? Di seguito vediamo attori e personaggi del cast:

  • Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man
  • Zendaya: Michelle “MJ” Jones-Watson
  • Benedict Cumberbatch: Dr. Stephen Strange
  • Jacob Batalon: Ned Leeds
  • Jon Favreau: Happy Hogan
  • Jamie Foxx: Max Dillon / Electro
  • Willem Dafoe: Norman Osborn / Goblin
  • Alfred Molina: Otto Octavius / Dottor Octopus
  • Benedict Wong: Wong
  • Tony Revolori: Eugene “Flash” Thompson
  • Marisa Tomei: May Parker
  • Andrew Garfield: Peter Parker / Spider-Man
  • Tobey Maguire: Peter Parker / Spider-Man

Streaming e TV

Dove vedere Spider-Man: No Way Home in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 1 maggio 2026 – su Italia 1 alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Someone Like You – L’eco del cuore: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 1 maggio 2026
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 1 maggio 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Someone Like You – L’eco del cuore: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 1 maggio 2026
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 1 maggio 2026
TV / Il diavolo veste Prada: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Perché Dalla strada al palco Special 2026 non va in onda questa sera: il motivo
TV / Perché il Grande Fratello Vip 2026 oggi non va in onda: il motivo
TV / Quanto dura il Concerto primo maggio 2026: la durata dell’evento, quando finisce
TV / Concerto primo maggio 2026: i cantanti che si esibiranno al Concertone
TV / Concerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d’uscita) del Concertone
TV / Concerto primo maggio 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il Concertone
Ricerca