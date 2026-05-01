Concerto primo maggio 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il Concertone

Oggi, 1 maggio 2026, è la Festa dei lavoratori e dalle ore 15 a mezzanotte a san Giovanni in Laterano (a Roma) andrà in scena il Concerto del Primo Maggio (il Concertone). Si tratta della 36esima edizione dell’evento musicale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Il concertone si svolge nella tradizionale location di San Giovanni. Alla conduzione Pierpaolo Spollon e Arisa con BigMama. Dove vedere il Concerto del Primo Maggio 2026 (Concertone) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Per chi non potrà essere a Roma, ci sono diverse le modalità per seguire il Concertone. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali).

Concerto Primo Maggio 2026 streaming live

Non solo tv. L’intero concerto sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Verranno estratte delle clip in diretta dell’intero concerto oltre alle clip delle interviste ai cantanti visibili integralmente sul canale tv di Rai Radio 2 su RaiPlay. A Rai Italia il compito di proporre l’intero concerto nel mondo. Le note del palco del Primo Maggio arriveranno nei cinque continenti seguendo un palinsesto ad hoc che seguirà i diversi fusi orari.

Sarà un Primo Maggio da ascoltare e guardare anche su Rai Radio 2, voce ufficiale del Concertone (disponibile anche in video sul canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat).