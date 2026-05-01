Concerto primo maggio 2026 Roma: cast, cantanti, scaletta, conduttori, orari e streaming del Concertone

Oggi, 1 maggio 2026, si svolge come da tradizione il Concerto del primo maggio 2026 a Roma. Il concerto si svolge come da tradizione in piazza San Giovanni in Laterano. Alla conduzione Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama. L’evento è promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Si comincia alle ore 15 e si andrà avanti fino a mezzanotte. Sarà possibile seguirlo in diretta su Rai 3 e Radio 2. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Conduttori

La giornata riunisce sul palco una lunga parata di cantanti e musicisti, con un doppio obiettivo: rendere omaggio ai lavoratori e celebrare i loro diritti, ancora in molti casi violati e non rispettati. Alla conduzione l’inedita coppia formata dall’attore Pierpaolo Spollon e dalla splendida voce di Arisa, a cui si affianca per tutta la durata del Concertone BigMama.

Il tema scelto quest’anno è Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale. Un argomento estremamente attuale, considerando quanto l’uso dell’AI stia entrando sempre più in ambiti creativi e lavorativi che fino a poco tempo fa sembravano intoccabili, rischiando di far perdere l’impiego a molte figure professionali. Il focus scelto dal direttore artistico Massimo Bonelli è “Il domani è ancora nostro”, “per dare voce alla contemporaneità attraverso la musica con un cast ampio e trasversale, capace di rappresentare sensibilità e percorsi artistici differenti, mettendo insieme nomi affermati e nuove voci della scena musicale italiana che guardano a un futuro pieno di possibilità”.

Concerto primo maggio 2026 Roma: cantanti

Ma chi sono i cantanti che si esibiranno sul palco del Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma? Un cast variegato e poliedrico che metterà d’accordo tutti, dal pubblico più generalista a quello più di nicchia, all’insegna del concept che recita “Il domani è ancora nostro”. Tanti gli artisti reduci dall’ultimo Festival di Sanremo, ma non solo. Tra i Big che calcheranno il palco di San Giovanni in Laterano anche il maestro Riccardo Cocciante. Dai Litfiba a Geolier, sono circa 40 artisti previsti.

Ecco l’elenco completo in ordine alfabetico: Angelica Bove, Bambole Di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Dardust con Davide Rossi, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Litfiba, Madame, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Orchestra Popolare La Notte Della Taranta, Paolo Belli, Pinguini Tattici Nucleari, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Silvia Salemi, Sissi.

Opening (ore 13): Tigri Da Soggiorno, Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Wepro. A loro si aggiungono le 3 vincitrici del contest di iCompany dedicato ai progetti emergenti 1MNEXT 2026: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo. Un mosaico sonoro e generazionale che il Primo Maggio di Roma, anno dopo anno, interpreta con un’identità riconoscibile e coerente, valorizzando la qualità delle proposte, l’attenzione ai linguaggi del presente e la capacità di intercettare i temi più urgenti della società contemporanea.

Scaletta

Abbiamo visto i cantanti che prenderanno parte al Concerto del Primo Maggio 2026, ma qual è la scaletta dell’evento? Qual è l’ordine di apparizione degli artisti sul palco di San Giovanni? Eccola:

PAOLO BELLI

ROB

SANTAMAREA

FRANCAMENTE

CASADILEGO

1MNEXT proclamazione vincitore

PRIMOGENITO

BIRTHH

NICO AREZZO

SISSI

ROSHELLE

DUTCH NAZARI

SILVIA SALEMI

OKGIORGIO

SENZA CRI

LEA GAVINO

EMMA NOLDE

MINISTRI

ANGELICA BOVE

EDDIE BROCK

Streaming e tv

Dove vedere il Concerto del Primo Maggio 2026 (Concertone) in diretta tv e live streaming? Sarà possibile seguire il Concertone da piazza San Giovanni in Laterano a Roma su Rai Radio2 per l’evento integrale. Diretta in tv come da tradizione su Rai 3. Il concerto sarà suddiviso in quattro sezioni, l’anteprima, dalle 15.15 alle 16, e poi dalle 16 alle 18.55, dalle 20 alle 21 e dalle 21.05 alle 24. Diretta streaming e on demand su Rai Play.